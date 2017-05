Schinkels muss St. Pölten verlassen

Frenk Schinkels hat beim SKN St. Pölten fertig

Der SKN St. Pölten hat sich kurz nach dem Klassenerhalt in der Bundesliga von Sportdirektor Frenkie Schinkels getrennt. Auch seine Nachfolge wurde bereits geregelt.

Am Montagabend traten die Verantwortlichen des SKN St. Pölten mit ihren strategischen Partnern zusammen und brachten die Vertragsverlängerung mit Trainer Jochen Fallmann formell unter Dach und Fach. Ebenfalls auf der Agenda: Die Zukunft von Sportdirektor Frenk Schinkels (weltfussball berichtete). Der 54-Jährige verfügte zwar über einen unbefristeten Vertrag, war durch einen Misstrauensantrag aber von seinem Posten zu entheben. Die entsprechende Abstimmung am Montag ging negativ für Schinkels aus.

Der Klub hat die Entscheidung bereits bestätigt, womit das Ende der seit Herbst 2014 währenden Ära Schinkels auch offiziell beendet ist. In seiner Amtszeit schafften die Niederösterreicher den Aufstieg in die Bundesliga sowie den Klassenerhalt in der Premieren-Saison.

"Angesichts der sportlichen Entwicklung in der abgelaufenen Saison sind wir nach sehr ausführlicher Analyse und Beratung zur Erkenntnis gelangt, dass eine Trennung für die weitere Entwicklung und Zielerreichung des SKN St. Pölten unumgänglich ist", begründete Präsident Gottfried Tröstl diesen Schritt in einer Stellungnahme auf der Vereinshomepage.

"Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt an dem wir einen weiteren Schritt gehen wollen, um unsere mittel- und langfristigen Ziele zu erreichen." Mit der Neubesetzung gehe es nun darum, "erneut Schwung aufzunehmen, eine klare Linie zu finden und Konstanz in unsere Weiterentwicklung zu bringen" , so Tröstl weiter.

Auch ein Nachfolger steht schon fest. Der Deutsche Markus Schupp soll künftig als Sportdirektor des SKN St. Pölten fungieren. Der 51-Jährige ist in Österreich kein Unbekannter. Zwischen 1997 und 2001 war Sturm Graz die letzte Station des Mittelfeldspielers in seiner aktiven Karriere. 2009 war Schupp kurzfristig Co-Trainer bei RB Salzburg, ehe er als Chefcoach zum Karlsruher SC wechselte. Zuletzt war er bis November 2015 Sportdirektor des Traditionsklubs 1. FC Kaiserslautern.

Mehr dazu:

>> Fallmann bleibt - Schinkels wackelt

red