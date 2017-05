Holt Schalke "110%-Knipser" aus Belgien?

Henry Onyekuru soll Kandidat bei Schalke sein

Überragende elf Tore in zehn Spielen der belgischen Playoffs hat Henry Onyekuru von AS Eupen erzielt. Nun macht Schalke 04 Jagd auf den 19 Jahre alten Nigerianer.

Wie die "Bild" berichtet, beobachten die Königsblauen den Younster schon länger. Auch belgische Medien melden nun, dass Schalke in näherer Zukunft Ernst bei Onyekuru machen will. Eine Ablösesumme zwischen acht und zwölf Millionen Euro ist im Gespräch.

Der beidfüßige Angreifer ist in erster Linie auf dem Offensivflügel zuhause - einer Problemposition im Schalker Kader. Onyekuru könnte die Planstelle von Yevhen Konoplyanka übernehmen.

Für den Ukrainer überwies der Tabellenzehnte der abgelaufenen Saison zwar aufgrund einer Kauf-Verpflichtung in seinem Leihvertrag 12,5 Millionen Euro an den FC Sevilla. In das Konzept von Trainer Markus Weinzierl passt der 27-Jährige allerdings nicht.

Belgier schwärmen vom "neuen Messi"

Onyekuru hingegen bewies seine Qualitäten nicht nur in den gerade zu Ende gegangenen Playoffs, in denen er Eupen quasi im Alleingang zum Klassenerhalt schoss. Insgesamt traf er in seiner jungen Profikarriere in 60 Pflichtspielen bereits 31 Mal. In Belgien wird der Shooting-Star aufgrund dieser starken Quote schon mit Barcelonas Superstar Lionel Messi verglichen.

Die Entscheidung über einen möglichen Wechsel Onyekurus, an dem auch der belgische Rekordmeister RSC Anderlecht sowie der FC Arsenal baggern sollen, wird zeitnah fallen.

"Hoffentlich kann ich in den nächsten eins, zwei Wochen bekannt machen, wo meine Zukunft liegt. Ich habe immer von der Premier League geträumt, aber alles ist möglich: Belgien, Deutschland und England", sagte der umworbene Knipser.