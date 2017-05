Köln und Gladbach heiß auf BVB-Reservisten?

Verlässt Mikel Merino im Sommer den BVB?

Mikel Merino hatte bei Borussia Dortmund in seiner ersten Saison einen schweren Stand. Im Sommer könnte der Spanier innerhalb der Bundesliga wechseln.

Wie "Superdeporte" berichtet, könnte sich der BVB vorstellen, den 20-Jährigen auf Leihbasis an Borussia Mönchengladbach oder den 1. FC Köln abzugeben.

Köln bastelte bereits im Winter an eine Leihgeschäft, handelte sich damals aber noch eine Absage der Dortmunder ein. In der anstehenden Transferperiode könnte der Deal nun zustande kommen.

Gladbach könnte mit Merino die Lücke füllen, die Mahmoud Dahoud durch seinen Wechsel nach Dortmund in der Mittelfeldzentrale hinterlässt.

Den Informationen der spanischen Sportzeitung zufolge möchte die Borussia Merino lieber in die Bundesliga abgegeben, als ihn zurück in seine Heimat gehen zu lassen.

Auch zwei spanische Klubs wollen Merino

Dort soll der FC Valencia großes Interesse an einer Verpflichtung des hochtalentierten 1,88-Meter-Mannes zeigen. Der neue Chefcoach Marcelino sieht in Merino offenbar eine mögliche Option, ein 4-4-2-System beim früheren Spitzenklub zu installieren. Auch Athletic Bilbao soll sich beim BVB nach Merino erkundingt haben.

Merinos Debütsaison in Deutschland verlief durchwachsen. Der Defensiv-Allrounder kam nur zu neun Pflichtspieleinsätzen, davon zwei von Beginn an. Bei seinem letzten Auftritt gegen Borussia Mönchengladbach am 30. Spieltag (3:2) verursachte er mit einem haarsträubenden Fehlpass ein Gegentor.

Ob die Einsatzchancen des Youngsters durch den vermutlich bevorstehenden Trainerwechsel beim BVB steigen, bleibt abzuwarten. Sein Vertrag bei den Schwarzgelben läuft noch bis 2021.