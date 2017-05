Salzburg-Bilanz gegen Rapid zuletzt positiv

Rapid vs. Salzburg verspricht Tore und Emotionen

Salzburg hat Spiele gegen den SK Rapid in der jüngeren Vergangenheit meist erfolgreich bestritten. Seit sieben Partien warten die Hütteldorfer auf einen Sieg gegen den Serienmeister, wobei fünf davon verloren gingen. Salzburgs seit Frühjahr 2016 amtierender Coach Oscar Garcia ist gegen Rapid bei zwei Unentschieden und drei Siegen damit ungeschlagen.

Im ÖFB-Cup standen sich die beiden Mannschaften seit dem Red-Bull-Einstieg in der Mozartstadt im Jahr 2005 noch nie gegenüber. Die Premiere steigt am Donnerstagabend (ab 20:30 Uhr im weltfussball-Liveticker)

48 Bundesliga-Partien gab es seit Beginn der Saison 2005/06. Die Bilanz: 22 Erfolge für Salzburg, 14 Unentschieden und 12 Siege von Rapid. Der Torausbeute ist dabei mit insgesamt 146 Treffern (80:66) respektabel, im Schnitt fallen damit pro Duell drei Tore.

Ausgewählte Duelle zwischen Salzburg und Rapid seit der Saison 2005/06:

Das erste Red-Bull-Duell - 30. Juli 2005 in Salzburg, 2:0 für Rapid

Im ersten Aufeinandertreffen in Salzburgs "Bullen-Ära" fährt Rapid einen Auswärtssieg ein. Marek Kincl und Andreas Ivanschitz treffen nach der Pause für die abgeklärter auftretenden Gäste unter Coach Josef Hickersberger. Sein Gegenüber Kurt Jara haderte mit einer frühen Rote Karte für Kapitän Markus Schopp. Salzburgs mit vielen Vorschusslorbeeren gestartete Millionen-Truppe hält nach vier Runden nur bei drei Punkten. Salzburg holt Ivanschitz in der Winterpause. Die Saison beenden die Bullen als Zweiter hinter der Austria, Rapid wird nur Fünfter.

Die eindeutigste Entscheidung - 23. März 2008 in Salzburg, 7:0 für Rapid

Rapid übernimmt nach einem historischen Torfestival gegen den direkten Titelrivalen die Tabellenführung. 7:0 gewinnen die Grünweißen in Wals-Siezenheim, Erwin Hoffer (3), Stefan Maierhofer (2), Ümit Korkmaz und Steffen Hofmann treffen. Schon nach einer halben Stunde liegt Rapid mit 5:0 voran. "Das war keine Niederlage, das war eine Katastrophe. In 40 Jahren meiner Profi-Karriere habe ich nie sieben Gegentore bekommen", sagt Salzburgs Star-Trainer Giovanni Trapattoni. Rapid gewinnt auch die fünf folgenden Spiele und beendet die Saison sechs Punkte vor Salzburg als Meister.

Salzburg gelang zum Auftakt der Saison 2014/2015 mit einem 6:1-Erfolg ein ähnlicher hoher Sieg und damit eine kleine Revanche für das historische Debakel.

Das titelentscheidende Duell - 6. Mai 2012 in Wien, 1:0 für Salzburg

Salzburg liegt vor dem Spiel der 33. Runde als Tabellenführer drei Punkte vor Rapid. Die Wiener bräuchten einen Heimerfolg mit zwei Toren Unterschied, um die Spitze zu übernehmen. Doch der von den Fans angefeindete Stefan Maierhofer trifft in der 49. Minute, nachdem dem ehemaligen Rapid-Profi nach einem nicht geahndeten Ellbogencheck der vorzeitige Abgang in der ersten Spielhälfte erspart geblieben war. Salzburg holt den Titel schließlich mit sechs Zählern Vorsprung.

Das kurioseste Spiel - 12. April 2015 in Wien, 3:3 Unentschieden

Rapid will das Titelrennen noch einmal spannend machen. In einem Spiel mit zwei konträren Hälften liegt Salzburg nach 45 Minuten im Happel-Stadion aber mit 3:0 voran. Valon Berisha, Jonatan Soriano und Marcel Sabitzer treffen für den Meister. Rapid kommt nach Seitenwechsel wie verwandelt aus der Kabine. Robert Berić, Philipp Schobesberger und Philipp Prosenik in der 92. Minute sorgen noch für das Remis. Für die Hütteldorfer ist der Punkt zu wenig, sie feierten ihn aber wie einen Sieg. Salzburg gelingt die Titelverteidigung schlussendlich sechs Punkte vor Rapid.

Die trefferreichste Partie - 2. März 2014 in Salzburg, 6:3 für Salzburg

Salzburg und Rapid beschenkten die Zuschauer in der 25. Runde 2013/2014 mit einem regelrechten Torfestival. Der von Roger Schmidt trainierte überlegene Tabellenführer hatte im Lauf der Saison auch international für Aufsehen gesorgt und beispielsweise Ajax Amsterdam nach allen Regeln der Fußballkunst zerlegt. Einzig Rapid war bis zu diesem Spiel noch von Salzburg unbezwungen. Der Sieg war knapper als es das Ergebnis vermuten lässt. Bis zur 84. Minute stand es 3:3. In der Schlussphase sorgten Kevin Kampl und Hattrick-Torschütze Jonatan Soriano für die Entscheidung. Zu Saisonende feierte die Salzburger Torfabrik (110 Treffer) den ersten von mittlerweile vier Meistertiteln am Stück.

Der letzte Rapid-Sieg - 1. August 2015 in Salzburg, 2:1 für Rapid

Rapid ist nach dem durch Tore von Thanos Petsos und Stefan Schwab sichergestellten Sieg einer noch jungen Saison im Hoch. Die Grünweißen sehen sich nach dem Prestigeerfolg beim zu diesem Zeitpunkt strauchelnden Titelverteidiger bereit für den Angriff auf den Titel. Bei Salzburg verläuft der Herbst holprig, Trainer Peter Zeidler muss gehen. Unter Oscar Garcia gelingt im Frühjahr die endgültige Wende. Rapid landet als Zweiter neun Punkte hinter dem Rivalen und trennt sich von Coach Zoran Barisic.

Das letzte Duell - 13. Mai 2017 in Salzburg, 1:0 für Salzburg

Salzburg macht den vierten Meistertitel in Folge perfekt. Zum Auftakt der 33. Runde sorgt ein Treffer von Valentino Lazaro für den verdienten Sieg. Angesichts der noch nicht gebannten Abstiegsgefahr konzentriert sich Rapid vor allem aufs Verteidigen und lässt im Spiel nach vorne nur zaghafte Bemühungen erkennen. Salzburg zelebriert nach Schlusspfiff die neuerliche Meisterschaft, bei Rapid meint Coach Goran Djuricin mit Blick auf das Cup-Endspiel: "Die eine oder andere Sache können wir sicher mitnehmen."

Mehr dazu:

>> Direkter Vergleich RB Salzburg/Austria Salzburg gegen Rapid Wien

apa/red