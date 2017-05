Nach der Bierdusche ist der Cup im Fokus

Die Salzburger streben erneut das Double an

Bierduschen sind im Lager der Salzburger vorerst wieder passé. Nach den Feierlichkeiten über den vierten Meistertitel in der Bundesliga ist das nächste Ziel klar vor Augen: Im Finale des ÖFB-Cups am Donnerstagabend in Klagenfurt (ab 20:30 Uhr im weltfussball-Liveticker) soll auch das vierte Double in Serie Realität werden. Am Wörthersee wartet aber ein "Auswärtsspiel".

"Wir sind bereit. Wir haben die Meisterparty genossen, aber jetzt wollen wir dieses Spiel gewinnen", sagte Valentino Lazaro zwei Tage vor der Partie. Der ÖFB-Teamspieler leitete mit seinem Treffer beim 1:0 gegen Rapid am 13. Mai selbst die Feiern ein. Seit damals ist die Meisterschaft für die Bullen unter Dach und Fach. Es folgten noch drei weitere Siege und damit eine clubinterne Punkte-Bestmarke.

Mit einem Cup-Finale nach Bundesliga-Schlusspfiff sind die Salzburger bereits vertraut. "Es ist nicht schwierig, sich wieder zu fokussieren. Wir haben es letztes Jahr auch so gemacht", erinnerte Lazaro an das Vorjahr, als die Admira im Endspiel mit 5:0 abgefertigt wurde. Mit Rapid wartet nun aber ein Gegner, der einiges gutzumachen hat. Mehr als 10.000 Fans der Grünweißen werden im Wörthersee Stadion erwartet. Aus Salzburg haben sich deutlich weniger angesagt.

>> Die grüne Wand von Klagenfurt

Lazaro freute sich dennoch auf eine "Superstimmung" und einen hoch motivierten Gegner. "Wenn es mehr Rapid-Fans als Salzburger sind, muss das zusätzliche Motivation für uns sein. Wenn man ein Tor schießt und das Stadion wird leiser, ist das auch schön", sagte der Flügelspieler. Er dürfte am Donnerstag ebenso in der Start-Elf stehen wie Cican Stanković, die bisher im Cup stets eingesetzte Nummer zwei hinter Stammkeeper Alexander Walke.

Trainer Oscar Garcia bestätigte am Dienstag das Vertrauen in den 24-Jährigen, der im Liga-Finish zu zwei Vollzeit-Einsätzen kam. Ein kleines Fragezeichen stand noch hinter Andreas Ulmer, der sich weiter mit Knieproblemen herumschlägt. Für das Endspiel sollte der Linksverteidiger aber fit werden.

Mehr dazu:

>> Salzburg-Bilanz gegen Rapid zuletzt positiv

apa