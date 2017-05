Quartett verlässt Erfurt - Erb wechselt zum KFC

Mario Erb wechselt nach Krefeld

Drittligist Rot-Weiß Erfurt muss in der kommenden Saison auf ein Quartett um Kapitän Mario Erb verzichten. Wie die Thüringer am Dienstag mitteilten, verlassen neben Erb, der zum KFC Uerdingen in die Regionalliga West wechselt, auch Jannis Nikolaou, Okan Aydin und Mikko Sumusalo den Klub.

"Ich brenne auf das Projekt KFC Uerdingen und freue mich riesig auf die Stadt und den Verein", sagte Erb bei seiner Vorstellung. "Wir haben Mario Erb einige Spiele beobachtet und er ist ein absoluter Wunschspieler von uns. Wir haben die selben Visionen und er stand schon seit Längerem auf unserem Zettel. Nun sind wir überglücklich, dass es geklappt hat", freuten sich die KFC-Verantwortlichen über die Verpflichtung.