Norwegen mit fünf Deutschland-Legionären

Rune Jarstein gehört in der WM-Quali zum Aufgebot der Norweger

Die norwegische Nationalmannschaft geht ihr WM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien am 10. Juni in Oslo mit fünf Deutschland-Legionären an.

Nationaltrainer Lars Lagerbäck berief am Dienstag die Torhüter Rune Jarstein von Hertha BSC und Ørjan Nyland (FC Ingolstadt) sowie die Zweitliga-Profis Even Hovland (1. FC Nürnberg), Gustav Valsvik von Eintracht Braunschweig und Mats Møller Daehli (FC St. Pauli) in sein 24-köpfiges Aufgebot.

Her er Norges tropp mot Tsjekkia og Sverige: pic.twitter.com/OvGgNdIuC1 — NorgesFotballforbund (@NFF_info) 30. Mai 2017

Der dreimalige WM-Teilnehmer Norwegen ist in der von Weltmeister Deutschland (15 Punkte) angeführten Quali-Gruppe C nach fünf Spielen mit drei Zählern nur Fünfter. Tschechien hat als Dritter zwei Punkte Rückstand auf den Zweiten Nordirland (10).

Norwegen bestreitet überdies am 13. Juni ein weiteres Länderspiel in Oslo gegen Schweden. In beiden Begegnungen muss Lagerbäck, der vier Neulinge berief, unter anderem auf den zuletzt formstarken Stürmer Joshua King vom AFC Bournemouth verzichten.