City-Machtwort: Agüero bleibt!

Sergio Agüero bleibt bei Manchester City

Manchester City hat allen Spekulationen rund um einen möglichen Abschied von Top-Torjäger Sergio Agüero ein Ende gesetzt. Der Argentinier werde "auf jeden Fall" bleiben, stellten die Citizens klar.

"Ich habe viele dieser Spekulationen gelesen", sagte City-Chairman Khaldoon Al Mubarak im Interview auf der vereinseigenen Homepage, "und es ist alles lächerlich", wischte der Verantwortliche sämtliche Mutmaßungen über einen möglichen Abgang beiseite.

"Sergio ist einer der besten Spieler der Welt und wir sind ein Team, das in jedem Wettbewerb vorne mitspielen will. Sergio Agüero ist ein Teil unseres Kaders und wird auf jeden Fall bleiben. Daran hat es nie Zweifel gegeben", erklärte Al Mubarak.

Die Meldungen über einen Abgang des Argentiniers häuften sich in den letzten Monaten, da der 28-Jährige unter Pep Guardiola nicht immer zum uneingeschränkten Stamm der Mannschaft gehörte. Agüero stand in der abgelaufenen Premier-League-Saison "nur" 25 Mal in der Startelf und wurde acht Mal ausgewechselt. Mit 20 Saisontoren blieb der Knipser zudem hinter seinen eigenen Werten aus den letzten Jahren zurück. Interesse am Stürmer wurde sowohl Real Madrid als auch Paris Saint-Germain nachgesagt.