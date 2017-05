Pogatetz kehrt nach Österreich zurück

Emanuel Pogatetz verstärkt den Aufsteiger LASK

Der frühere ÖFB-Teamverteidiger Emanuel "Mad Dog" Pogatetz kehrt nach 12 Jahren im Ausland wieder in die österreichische Bundesliga zurück. Der 34-Jährige wechselt von Union Berlin zu Aufsteiger LASK.

"Emanuel wird uns mit seiner Erfahrung und Professionalität sehr gut weiterhelfen und wir sind froh, dass wir einen ehemaligen Teamspieler von unserem Projekt überzeugen konnten", sagte Trainer Oliver Glasner.

Pogatetz gewann als junger Verteidiger mit dem damaligen Aufsteiger FC Kärnten 2001 sensationell den ÖFB-Cup und wechselte anschließend zu Bayer Leverkusen. Es war die erste Station zahlreicher Auslandsengagements, die den für seine weder sich noch den Gegner schonende Spielweise bekannten Defensivmann unter anderem auch nach Russland (Spartak Moskau), England (Middlesbrough, West Ham), und die USA (Columbus Crew) führte. In Deutschland spielte er neben Leverkusen auch bei Hannover 96, Wolfsburg sowie zuletzt beim Zweitligisten Union Berlin, mit dem er den Sprung in die Bundesliga als Vierter nur knapp verpasste.

Zwischenzeitlich kehrte Pogatetz 2003 nach Österreich zurück und spielte in seiner Heimatstadt Graz für den GAK. Mit den Roten holte er 2004 das Double. Für das österreichische Nationalteam kam Pogatetz insgesamt 61 Mal zum Einsatz und erzielte zwei Treffer. Karriere-Highlight dabei war die Teilnahme an der Heim-EM 2008.

"Ich habe die positive Entwicklung beim LASK in den letzten Jahren mitverfolgt. Für mich steht hier jedoch ganz klar die sportliche Herausforderung im Mittelpunkt. Die klare Vision der handelnden Personen und das positive Gefühl dabei haben mich in der Entscheidung bestärkt. Es freut mich, nun Teil der Athletiker zu sein", so Pogatetz anlässlich seiner Heimkehr.

