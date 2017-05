Meinung: Tuchel-Aus eine Lose-Lose-Situation

Thomas Tuchel (r.) ist nicht mehr Trainer des BVB

Wie erwartet hat sich Borussia Dortmund am Dienstag von Thomas Tuchel getrennt. Das Ende der Zusammenarbeit war nach den Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit absolut alternativlos. Die unappetitliche Affäre wirft dennoch ein schlechtes Licht auf beide Seiten, Klub wie Trainer. Ein Kommentar.

Auch die Bekanntgabe der Scheidung lief so ab, wie die letzten Wochen und Monate der wenig liebevollen Ehe zwischen dem BVB und Thomas Tuchel: disharmonisch, chaotisch, wenig professionell.

Zunächst vermeldete die "Bild"-Zeitung die Trennung als perfekt, gestützt auf ein Zitat Tuchels. Dann meldete sich der Coach selbst über seinen, passenderweise am Dienstagmorgen eröffneten, Twitter-Account zu Wort.

"Ich bin dankbar für zwei schöne, ereignisreiche und aufregende Jahre. Schade, dass es nicht weitergeht", schrieb der 43-Jährige und räumte damit alle Restzweifel am Ende seiner zweijährigen Zeit in Dortmund aus dem Weg.

Dass sich BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gezwungen sah, das Tuchel-Aus umgehend per SMS (!) beim "Sport-Informations-Dienst" zu bestätigen, passt ins Bild.

Dass die Borussia anschließend zunächst keine genauen Gründe für den Abschied vom punktbesten Trainer der Vereinsgeschichte nennen wollte und Watzke diese in seinem offenen Brief schließlich dennoch zumindest zwischen den Zeilen publik machte, ebenso.

Interne Klärungsversuche? Fehlanzeige!

Beide Parteien lieferten sich in den letzten Monaten, mindestens aber seit dem verhängnisvollen Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus am 11. April, eine öffentliche Schlammschlacht - und einen Krieg um die Deutungshoheit in Bezug auf zahlreiche, überwiegend außersportliche Themen.

Den Versuch, den Zwist hinter verschlossenen Türen zu klären (und die Trennung dann in Ruhe zu vollziehen), unternahm offenbar weder der Trainer noch sein ehemaliger Arbeitgeber. Beide sollen seit Monaten nicht mehr miteinander geredet haben.

Tuchel nutzte die regelmäßigen obligatorischen Pressekonferenzen sowie TV-Auftritte vor und nach Spielen als sein Sprachrohr, Watzke seine zahlreichen Interviews. Die viel zitierte "Dissens"-Enthüllung gegenüber den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" war da nur die Spitze des Eisbergs. Auch (zum Teil anonym) in den Medien lancierte Tuchel-kritische Aussagen der Spieler sind wohl als Teil dieser Fehde zu werten.

BVB-Image leidet unter der Situation

Die so nach außen gekehrten internen Zwistigkeiten, BVB-Trainerlegende Ottmar Hitzfeld witterte im Schweizer "Blick" "keinen Graben, sondern eine Schlucht" zwischen Tuchel und der Klubführung, machen vieles kaputt, was sich die Dortmunder in den letzten Jahren aufgebaut haben.

Die Reputation des "Echte Liebe"-Vereins hat gelitten. Viel mehr als der ungeliebte Rivale aus dem Süden erinnerte der BVB zuletzt an einen "FC Hollywood". Grundlegende Werte wie ruhiges, einvernehmliches Arbeiten und geschlossenes Auftreten der Verantwortlichen wurden teilweise über Bord geworfen.

Im Endeffekt ist auch die während der Klopp-Ära vorgelebte sportliche Kontinuität dahin. Ob Tuchels Nachfolger, vermutlich Lucien Favre, die unbestreitbar starke sportliche Bilanz seines Vorgängers wiederholen oder sogar verbessern kann, steht in den Sternen.

Auch Tuchels Ruf nimmt Schaden

Doch auch die Gegenseite, kein Begriff passt hier besser, hat Schaden genommen. Der einstige Wundertrainer Tuchel gilt nun mehr als je zuvor als eigenbrötlerische Kauz.

Sein zweifelhafter Umgang mit verdienten Spielern und die offenbar desaströse mannschaftsinterne Kommunikation wecken Zweifel daran, ob der frühere Mainzer wirklich für die ganz großen Aufgaben im Weltfußball bestimmt ist.

Tuchel versäumte es in den letzten 24 Monaten, sich in einen großen Verein wie den BVB zu integrieren - weil er nicht wollte oder nicht konnte. Statt Bayern und Barcelona interessiert sich nun offenbar vor allem der Bundesligazwölfte Bayer Leverkusen für eine Verpflichtung des "deutschen Pep Guardiola".

Das Ende der kurzen Ära Tuchel in Dortmund lässt also nur Verlierer zurück. Eine klassische Lose-Lose-Situation.

Tobias Knoop