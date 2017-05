Stimmen: "Ein sehr emotionaler Moment"

Jahn-Coach Heiko Herrlich wurde vor der Gästekurve gefeiert

Jahn Regensburg hat den Durchmarsch geschafft. Von der Regionalliga stiegen die Mannen von Heiko Herrlich über die 3. Liga ohne Umwege in die 2. Bundesliga auf. 1860 München hingegen muss den Weg in die Drittklassigkeit antreten. Die Stimmen zum Spiel:

1860 München - Jahn Regensburg

Vítor Pereira (Trainer 1860 München): "Ich habe dieses Risikoprojekt angenommen. Leider hat es nicht gereicht. Es ist ein trauriger Moment. Es ist alles schwer zu verkraften. Es ist ein großes Loch in mir. Glückwunsch an den Gegner, sie waren die bessere Mannschaft und haben den Aufstieg verdient. Wir haben den Klassenerhalt nicht heute vergeben. Wir sind nicht in den beiden Relegationsspielen abgesteigen, sondern in den Spielen zuvor."

Kai Bülow (Kapitän 1860 München): "Ich bin unendlich traurig. Es ist unheimlich bitter, es tut mir sehr leid."

Heiko Herrlich (Trainer Jahn Regensburg): "Es war ein sehr emotionaler Moment, hier in der Allianz Arena aufzusteigen. Es erfüllt mich mit Dank und Demut, Teil von Jahn Regensburg sein zu dürfen. Wir haben heute gut Fußball gespielt. Ich bin nicht nur Trainer, sondern auch Fußballfan. Es tut mir im Herzen weh, was hier mit 60 passiert. Das ist eigentlich ein Verein, der in die Bundesliga gehört, aber mit diesen Rahmenbedingungen ist es schwer zu arbeiten."

Philipp Pentke (Torhüter Jahn Regensburg) zu den Wurfgeschossen aus der Fankurve von 1860: "Das war schon ein bisschen crazy. Wir haben uns lange beraten mit dem Schiedsrichter. Wir haben vereinbart, solange ich nicht getroffen werde, soll ich alles schnell beseitigen."