Kroos will Karriere bei Real beenden

Toni Kroos sieht Zukunft in Madrid

Toni Kroos plant bis zum Ende seiner Laufbahn keinen Vereinswechsel mehr. Nach seinem Karriereende möchte der 27-Jährige allerdings zurück nach Deutschland kehren.

"Die Karriere bei Real Madrid zu beenden, ist auf jeden Fall meine Idee", sagte der deutsche Nationalspieler vom spanischen Meister der "Bild". "Die Familie fühlt sich in Madrid richtig wohl. Doch Deutschland ist unser Zuhause, unsere Heimat. Nach der Karriere geht es zurück nach Deutschland", erzählte der Weltmeister.

Kroos spielt seit drei Jahren für die Königlichen, am Samstag geht es für den Mittelfeldspieler im Finale von Cardiff gegen Juventus Turin um das "Triple" in der Champions League. "Mein dritter Titel in der Königsklasse - schön wäre es und ich habe nichts dagegen", so Kroos. Es sei schließlich "mit das Größte, was man als Fußballer schaffen kann."

Any big game ahead? pic.twitter.com/zJ45EHAxlO — Toni Kroos (@ToniKroos) 30. Mai 2017

Da beim Gegner Sami Khedira spielt, geht auf jeden Fall ein deutscher Weltmeister als Sieger vom Platz. "Es ist nicht unmöglich, dass sich unsere Wege kreuzen", sagte Kroos: "Ich freue mich für Sami, dass er in Italien schon zwei Titel geholt hat. Wenn er nicht unser Gegner wäre, würde ich ihn auch den dritten gönnen." Turin wurde in diesem Jahr bereits Meister und Pokalsieger.