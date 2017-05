Zieler liebäugelt mit Bundesliga-Rückkehr

Ron-Robert Zieler kommt in Leicester nicht wie erhofft zum Zug

Leicester-Keeper Ron-Robert Zieler denkt über eine Rückkehr in die Bundesliga nach. "Ich verfolge, was in Deutschland passiert. Eine Rückkehr in die Bundesliga ist für mich durchaus vorstellbar", sagte der 28-Jährige in einem Interview mit dem Portal "Sportbuzzer".

Obwohl es für den Deutschen seit dem Wechsel auf der Insel nicht nach Wunsch läuft, ist ein Verbleib nicht kategorisch ausgeschlossen. "Zunächst muss aber entschieden werden, wie es für mich hier in Leicester weitergeht. Dazu gibt es aktuell Gespräche mit der Vereinsführung", verriet Zielers, dessen Vertrag in Leicester noch bis 2020 läuft.

Sollte sich der Keeper zu einer Rückkehr in die Bundesliga entschließen, dürfte er keine Probleme haben, einen neuen Klub zu finden. So sollen sowohl Eintracht Frankfurt als auch der VfB Stuttgart angeblich neue Nummer eins suchen und den Nationalkeeper auf dem Zettel haben. Zieler selbst hält sich mit Aussagen zurück, sagt lediglich: "Ich bin bisher immer ganz gut damit gefahren, mich nie zu irgendwelchen Gerüchten oder Spekulationen zu äußern."

"Ich will regelmäßig spielen"

Der gebürtige Kölner wechselte im vergangenen Sommer für 3,5 Millionen Euro von Hannover 96 zum Premier-League-Meister Leicester, konnte sich dort aber gegen seinen Kontrahenten Kasper Schmeichel nicht durchsetzen. "Jeder, der mich kennt weiß, dass es mein Anspruch ist zu spielen. Daran hat sich auch nach einem Jahr Premier League nichts geändert", so Zieler.

"Natürlich mache ich mir meine Gedanken. In dieser Saison habe ich 13 Partien für Leicester absolviert, ich durfte Champions League spielen. Ich mache aber keinen Hehl daraus, dass es für mich zu wenig war, um zufrieden zu sein. Ich will regelmäßig spielen", stellte der Schlussmann klar.

"Ich bin kein Träumer"

Eine mögliche Rückkehr in die Nationalmannschaft hat Zieler ebenfalls noch nicht abgehakt: "Ich bin 28 Jahre alt, warum sollte ich nicht alles probieren, um noch einmal zurückzukehren?", sagte der 28-Jährige. "Aber ich bin kein Träumer. Zuerst einmal muss ich wieder regelmäßig spielen und meine Leistung bringen."

Für die Nationalmannschaft durfte er bisher sechsmal auflaufen, beim Weltmeisterschaftsgewinn 2014 stand er zudem im Kader.