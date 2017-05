Aubameyang zu PSG? Zeichen stehen auf Abschied

Pierre-Emerick Aubameyang soll seine Koffer bereits gepackt haben

Seit Wochen wird über einen möglichen Wechsel von BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang zu einem europäischen Topklub spekuliert. Jetzt verdichten sich die Anzeichen, dass es den Gabuner wie vermutet zu Paris Saint-Germain zieht.

Angeblich befinden sich die Verhandlung zwischen Aubameyang, Borussia Dortmund und PSG auf der Zielgeraden. Das berichtet die französische Ausgabe von "goal.com".

Die Pariser sollen demnach bereits ein konkretes Angebot für den Stürmer in Dortmund hinterlegt haben. Der Transfer sei nur noch nicht vollzogen, da man bei PSG noch auf den neuen Sportdirektor Antero Henrique, der am Wochenende offiziell vorgestellt werden soll, wartet.

Der Portugiese treffe die finale Entscheidung - auch über das Jahresgehalt von Aubameyang, das laut "goal" etwa 10 Millionen Euro betragen soll.

Koffer gepackt und Spind geräumt?

Zusätzlich lässt ein inzwischen gelöschter Instagram-Post vom Bruder des Gabuners darauf schließen, dass der Abschied vom BVB beschlossene Sache ist. Auf dem Foto war eine leer geräumte Garage an Aubameyangs Haus zu sehen. Außerdem standen einige Koffer vor einem Auto.

Laut "Bild" soll der Torschützenkönig der abgelaufenen Saison sogar schon seinen Spind am Trainingszentrum des BVB geräumt haben. Ob der Dortmund-Star nur in den Urlaub fährt oder seine Koffer für immer packt, ist allerdings völlig offen.

In Paris wäre Aubameyang allerdings nur Wunschkandidat Nummer zwei hinter Arsenals Alexis Sánchez, berichtet "goal.com". Die Hauptstädter wollen sich weiter um die Verpflichtung des chilenischen Nationalspielers bemühen, auch sobald der Transfer von Aubameyang fix sein sollte. Schließlich will der Scheich-Klub in der nächsten Champions-League-Saison neu angreifen und sich dafür gerade in der Offensive verstärken.