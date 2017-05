Rudy über Bayern-Wechsel: "Kann befreit aufspielen"

Sebastian Rudy traut sich den Durchbruch beim FC Bayern zu

Hoffenheims Nationalspieler Sebastian Rudy sieht die vielen kritischen Stimmen vor seinem Wechsel zu Bayern München als Vorteil.

"Die öffentlichen Erwartungen sind vielleicht nicht hoch, aber diese Chance will ich nutzen. Ich kann befreit aufspielen", sagte Rudy der "Sport Bild". Dass es in München leicht für ihn wird, glaubt der 27-Jährige nicht. "Ich bin nicht naiv und weiß, dass der Konkurrenzkampf beim FC Bayern brutal ist." Beim Branchenprimus gebe es "keine Garantien".

Allerdings traut sich der vielseitig einsetzbare gelernte Mittelfeldspieler den Durchbruch zu. "Ich habe die Qualität und die Geduld, mich bei Bayern reinzuarbeiten", sagte Rudy.

Dieses Ziel verfolgt der frühere Stuttgarter auch unabhängig davon, welche namhafte Transfers der Rekordmeister noch tätigt. "Ich will mich durchsetzen. Egal, wer da ist oder noch verpflichtet wird."

Rudys Ziel? Europäisches Topniveau

Den Schritt nach München bezeichnete Rudy als "absolut richtige Entscheidung". Die erste Kontaktaufnahme durch den Münchner Kaderplaner Michael Reschke habe es im vergangenen November gegeben. Im Januar habe er sich für den Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt entschieden.

"Mein Ziel war klar darauf ausgerichtet, irgendwann auf europäischem Topniveau zu spielen. Ich spürte, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen war, denn neben dem FC Bayern gab es noch weitere interessante Anfragen", erklärte der 210-fache Bundesligaspieler.

Keinen Nachteil für seine Integration bei den Bayern habe seine Teilnahme am Confed Cup in Russland. "Mein Ziel ist es, innerhalb der ersten zwölf Monate zu zeigen, dass ich ein wertvoller Spieler für Bayern sein kann. Und nicht in den ersten sechs Wochen", so Rudy.