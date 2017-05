Kunert übernimmt Mainzer U23

Dirk Kunert übernimmt die U23 des FSV Mainz

Noch vor der offiziellen und erwarteten Vorstellung von Sandro Schwarz als Cheftrainer hat der FSV Mainz 05 dessen Nachfolge bei der U23 geregelt.

Dirk Kunert unterzeichnete am Mittwoch einen Vertrag als Coach der zweiten Mannschaft bis 2019. Der 49-Jährige war in der vergangenen Saison als Trainer der U21 des Hamburger SV in der Regionalliga Nord tätig.

Schwarz, der mit der U23 aus der 3. Liga abgestiegen war, ist der heißeste Kandidat für die Nachfolge von Martin Schmidt, der zwar mit den Rheinhessen den Klassenerhalt erreicht hatte, aber dennoch nach dem letzten Bundesliga-Spieltag gehen musste.

Dirk Kunert wird neuer Cheftrainer der #05U23. Er hat einen Vertrag über 2 Jahre bei #Mainz05 unterzeichnet. Co-Trainer wird Fabian #Gerber. pic.twitter.com/XJB6IYX3Os — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 31. Mai 2017

"Wir freuen uns sehr, in Dirk Kunert einen anerkannten Fachmann, Entwickler und einen hervorragenden Charakter für die wichtige Schnittstelle zwischen Nachwuchs- und Profifußball gewonnen zu haben", sagte Sportdirektor Rouven Schröder: "Er ist ein echter Teamplayer und passt von seiner Trainermentalität perfekt zu uns."