Pep unter Druck: City träumt vom Triple

Pep Guardiola soll ManCity zu Titeln führen

Die Latte liegt noch ein Stückchen höher: Nach der ersten titellosen Saison seiner Trainerlaufbahn hat ManCity den Druck auf Pep Guardiola erhöht und den Star-Coach in die Pflicht genommen.

"Wir träumen davon, das Triple zu gewinnen", sagte City-Chairman Khaldoon Al Mubarak im Interview mit dem vereinseigenen TV-Sender. Um dieses Ziel zu erreichen, soll Guardiola in der kommenden Transferperiode eine Summe von rund 340 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Damit, so Al Mubarak, "können wir auch das Quadruple gewinnen. Warum nicht?! Das sollte unser Antrieb sein."

Pep Guardiola sehe die Sache ähnlich. Auch sein Ziel sei es, alle Titel zu gewinnen, erklärte der Chairman. "Das liebe ich an ihm am meisten. Wir sind vielleicht nicht in der Lage, unsere Wünsche zu erfüllen, aber ich kann versichern, dass wir es versuchen werden."

Damit dieser Versuch erfolgreich enden wird, werden die Citizens im Sommer personell nachrüsten. Neuzugang Bernardo Silva ist dabei nur ein Spieler von vielen, die in das Etihad wechseln sollen. "Wir werden in diesem Sommer viel Arbeit haben. Aber wir sind auf der richtigen Bahn unterwegs und sehr optimistisch. Das nächste Jahr wird extrem für uns. Die Erwartungen sind hoch, unsere Ambitionen auch", stellte der Chairman klar.