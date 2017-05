Bürki äußert sich zum BVB-Trainerwechsel

Roman Bürki spricht über die Entlassung von Thomas Tuchel und Lucien Favre

Borussia Dortmunds Torhüter Roman Bürki hat sich nüchtern zur Trennung von Trainer Thomas Tuchel geäußert. Bei der Nachfolgersuche vertraut der Schweizer der Vereinsführung des BVB.

"Im Fussball ist es leider so, da geht alles sehr schnell", kommentierte Bürki das Aus von Tuchel gegenüber der Zeitung "Blick". "Jetzt wird ein neuer Trainer kommen."

Er selbst konzentriere sich aber zunächst auf die anstehenden Spiele mit der Nationalmannschaft und dann auf seinen Urlaub, so der Keeper. "Der Rest liegt nicht in unserer Hand, sondern in der Hand der Verantwortlichen. Die werden sicher eine gute Lösung finden."

Angesprochen auf den möglichen Tuchel-Nachfolger Lucien Favre berichtete Bürki von Gesprächen mit seinem Mannschaftskameraden Marco Reus, der bei Borussia Mönchengladbach erfolgreich mit Favre zusammengearbeitet hatte.

Reus habe "nur sehr Positives" über Favre erzählt, sagte Bürki. Sein 59 Jahre alter Landsmann sei ein "sehr akribischer Arbeiter. Überall, wo er arbeitete, hatte er Erfolg."

Bürki kritisiert die Berichterstattung im Fall Tuchel

Harsche Kritik übte Bürki am Verhalten der Medien während der mehrwöchigen Posse um Tuchel und den BVB. "Die größte Frechheit fand ich, dass noch auf dem Spielfeld, unmittelbar nach unserem Pokalsieg, ein Journalist mich fragte, ob ich möchte, dass der Trainer weiterhin bei uns arbeitet", echauffierte sich der Torhüter. "Ich habe auch von Leuten, die das Spiel am Fernsehen verfolgt haben, gehört, dass gewisse TV-Sender nur darüber diskutiert haben, ob der Trainer bleibe oder nicht. Oder, ob Aubameyang bleibe."

Über den gewonnen Titel und die "Super-Saison" der Dortmunder sei jedoch gar nicht gesprochen worden. "Das finde ich schade", ergänzte Bürki.

Die Spielzeit des BVB bezeichnete der 26-Jährige als "Berg- und Talfahrt", sie sei "sehr speziell" gewesen. "Auf der einen Seite bin ich riesig stolz auf diese Mannschaft, auf den Klub, was wir geleistet haben. Auf der anderen Seite ist uns natürlich aufgezeigt worden, dass es viel Wichtigeres gibt im Leben als Fußball", erklärte Bürki in Anspielung auf den Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus der Borussia.

Die schlimme Attacke im April hat nach Ansicht des Schlussmannes Auswirkungen aufs Sportliche gehabt. "Nachdem, was passiert ist mit unserem Bus und allem Drum und Dran hatten wir in jedem Spiel ein Auf und Ab", sagte Bürki.