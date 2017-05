Offiziell! Wolfsburg verpflichtet Brooks

John Anthony Brooks wechselt zum VfL Wolfsburg

Das offene Geheimnis ist keins mehr: Abwehrspieler John Anthony Brooks läuft in der kommenden Saison für den VfL Wolfsburg auf. Bei den Niedersachsen unterschreibt der gebürtige Berliner einen Vertrag bis 2022.

"Die Entscheidung, meine Geburtsstadt zu verlassen, fiel mir nicht leicht. Aber nach den Gesprächen mit Olaf Rebbe und Andries Jonker wollte ich unbedingt nach Wolfsburg wechseln, weil mich beide schnell von ihren Plänen mit dem VfL überzeugen konnten", sagte Brooks bei seiner Vorstellung.

"Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der VfL wieder an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen kann", so Brooks, für den die Wölfe laut Medienberichten zwischen 15 und 17 Millionen Euro in die Hauptstadt überweisen. Die Vereine wollten die Summe nicht bestätigen und vereinbarten Stillschweigen.

"Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von John Anthony Brooks. Mit ihm verstärkt ein hochtalentierter und ambitionierter Verteidiger unsere Defensive. Mit seinen 24 Jahren verfügt er zudem bereits über eine große Erfahrung", schwärmte VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe von den Qualitäten des Neuzugangs.