Bülow wechselt zum Karlsruher SC

Kai Bülow wechselt zum KSC

Der Karlsruher SC verstärkt sich für die kommende Saison in der 3. Liga mit Kai Bülow. Wie der Zweitliga-Absteiger am Mittwoch mitteilte, wechselt der 31-Jährige ablösefrei von 1860 München an den Wildpark.

Der Vertrag des Defensivspezialisten, der am Dienstag mit den Löwen ebenfalls in die 3. Liga abgestiegen war, läuft bis zum 30. Juni 2019.

"Kai passt genau in unser sportliches Anforderungsprofil: Er bringt Erfahrung, körperliche Stabilität und Kopfballstärke mit", sagte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer über den Neuzugang.

"Ich habe sieben Jahre lang alles für 1860 München gegeben und wollte mich nach der Saison neu orientieren. Mit dem KSC habe ich einen sehr sympathischen Verein gefunden, der sich von Anfang an sehr um mich bemüht hat", berichtete Bülow bei seiner Vorstellung.

Bei den Münchenern stand Bülow in 171 Zweitliga-Spielen auf dem Platz. Zuvor absolvierte er für Hansa Rostock 130 Partien in der Bundesliga und der 2. Bundesliga.