BVB-Trainer-Kandidat vor Wechsel nach Porto

Sousa soll vor einem Wechsel nach Porto stehen

Nach zwei Jahren beim AC Florenz steht der ehemalige Dortmunder Bundesliga-Profi Paulo Sousa als Trainer der Fiorentina vor dem Abschied. Nach Informationen von "Sky Italia" soll die Entscheidung noch in dieser Woche bekannt gegeben werden. Sousa wird unter anderem als neuer Coach bei Borussia Dortmund nach der Trennung von Thomas Tuchel gehandelt. Doch der Portugiese hat offenbar ein anderes Ziel.

Experten in Italien gehen von einem Wechsel Sousas zum FC Porto in seine portugiesischen Heimat aus. Florenz will den 46 Jahre alten Übungsleiter durch Stefano Pioli, bis Mitte Mai erfolgloser Coach von Inter Mailand, ersetzen.

Sousa soll in Porto einen Zweijahresvertrag erhalten und beim ehemaligen Champions-League-Sieger Nuno Espirito Santo ersetzen. Sousa hatte im Juni 2015 die Fiorentina übernommen, davor war er Trainer des FC Basel gewesen.

Noch vor wenigen Tagen wurde der Name des Portugiesen immer wieder mit dem BVB in Verbindung gebracht. Schließlich ist Sousa im Ruhrgebiet kein Unbekannter. Anderthalb Jahre war für Borussia Dortmund als Spieler aktiv und holte 1997 den Champions-League-Titel.

Bei der Fiorentina hat Paulo Sousa einen Vertrag bis zum Saisonende. Eine Verlängerung gilt seit Wochen als ausgeschlossen.