Berater bestätigt BVB-Interesse an U20-Juwel

Krépin Diatta spielt mit der senegalesischen Auswahl bei der U20-WM

Bei Borussia Dortmund hat die frühe Einbindung junger Talente in den Kader bald schon Tradition. Für die kommende Spielzeit sind die Scouts bereits wieder unterwegs und haben offenbar ein Auge auf Krépin Diatta geworfen. Das hat der Berater bestätigt.

Der 18-jährige Senegalese gehört zum Aufgebot der U20 seines Landes bei der WM in Südkorea. Dort steht Diatta am Donnerstag gegen Mexiko im Achtelfinale. Durch seine starken Leistungen im Turnier soll der Junioren-Nationalspieler zahlreiche europäische Spitzenklubs beeindruckt haben.

"Manchester United, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, FC Villarreal, Real Betis und Atlético Madrid sind an ihm dran", offenbarte Diattas Berater Youssoupha Fall im senegalesischen Online-Portal "Senego".

Der zentrale Mittelfeldspieler ist bisher noch in Norwegen bei Sarpsborg 08 aktiv. Dort debütierte er Anfang April in der Eliteserien und kommt bisher auf sieben Pflichtspiel-Einsätze.

Bei Borussia Dortmund hat die Kaderplanung für die kommende Saison schon früh begonnen. Mit Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach) und Ömer Toprak (Bayer Leverkusen) wurden bereits zwei Spieler verpflichtet.

Möglich, dass bald auch Diatta als weiterer Perspektivspieler in der Liste mit aufgeführt wird. In der jüngeren Vergangenheit hat der Revierklub vor allem bei jungen Spielern den Zuschlag erhalten. So wechselten beispielsweise Emre Mor (19), Ousmane Dembélé (20) und Alexander Isak (17) zuletzt zum BVB.