Verliert RB doch noch Topscorer Forsberg?

Emil Forsberg hat bei RB einen Vertrag bis 2022

Beim furiosen Aufsteiger aus Leipzig war die ganze Saison über Hochstimmung. Doch Anfang Februar war die Laune aller Beteiligten ganz besonders gut. Gerade hatte mit Emil Forsberg der heißbegehrte Topscorer (acht Tore, 22 Assists) der Roten Bullen seinen Vertrag bis 2022 verlängert. Dass der Klub aus Sachsen nun in dieser Personalie langfristig Ruhe hat, scheint jedoch ein Trugschluss zu sein.

"Ich bleibe auch nächste Saison hier", hatte Forsberg zwar noch vor gut einem Monat in einem Interview mit der "Bild" versprochen, doch sein Berater hat scheinbar eine leicht andere Sicht der Dinge. Am Wochenende soll es ein Gespräch des Mittelfeldspielers mit Hasan Cetinkaya geben, der dem 25-Jährigen in Vertragsangelegenheiten zur Seite steht.

Forsberg ist nämlich laut Deutschlands größter Boulevard-Zeitung weiterhin von europäischen Top-Adressen umworben. Ein Wechsel ins Ausland könnte weiter eine Option für den 25-Jährigen sein. Champions-League-Finalist Juventus Turin, der AC Mailand und AS Rom, aber auch Klubs aus England, wie der FC Arsenal oder Liverpool sind heiß auf den 25-Jährigen. Das bestätigt auch sein Berater: "Es gibt große Vereine, die interessiert sind."

Darf Forsberg überhaupt gehen?

Viel Geld steht im Raum. Dabei ist Forsberg durch sein Vertragsverlängerung ohnehin erst kürzlich in den Kreis der Top-Verdiener im Kader des Bundesliga-Zweiten aufgestiegen. Vier Millionen Euro soll er von nun an erhalten. In Italien und vor allem in England wäre allerdings wohl noch mehr zu holen. Deshalb will sich Cetinkaya intensiv mit dem Mittelfeld-Ass unterhalten: "Ich will ich wissen, wie Emil seine Zukunft sieht. Und wo. Das werden wir in aller Ruhe besprechen."

Ob Forsberg allerdings überhaupt eine Freigabe erhält, ist fraglich. RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff betonte gegenüber der "Bild": "Wir haben beschlossen, dass wir im Sommer keinen Stammspieler abgeben. Wir werden diese Mannschaft zusammenhalten und weiterentwickeln. Unser Weg ist noch nicht zu Ende."