Medien: Bayer zweifelt an Tuchel-Eignung

Übernimmt Thomas Tuchel im Sommer Bayer Leverkusen?

Der gerade erst bei Borussia Dortmund entlassene Thomas Tuchel ist ein Trainer-Kandidat bei Bayer Leverkusen. Intern soll es bei der Werkself aber Zweifel geben, ob Tuchel der richtige Mann für den Job ist.

Laut "kicker" ist die fachliche Eignung des 43-Jährigen für das Traineramt beim Bundesligazwölften der abgelaufenen Saison bei den Bayer-Verantwortlichen zwar unumstritten. Skepsis rufen aber Tuchels offensichtliche Defizite im zwischenmenschlichen Bereich hervor.

Der Coach hatte sich in Dortmund mit Vereinsführung, mehreren leitenden Angestellten und offenbar auch großen Teilen der Mannschaft überworfen, was letztlich zur Trennung vom Pokalsieger geführt hatte.

Als warnendes Beispiel dient den Leverkusenern Roger Schmidt. Auch der Anfang März bei den Rheinländern gefeuerte Coach glänzte in seinen zweieinhalb Jahren nicht durch eine gelungene Menschenführung. Schmidts Interimsnachfolger Tayfun Korkut hingegen wurde von der Mannschaft genau dafür gelobt.

Bosz, Martin Schmidt und Wagner auf dem Zettel?

Bei der Frage, welchen Trainertyp das Team zukünftig braucht, sind sich dem "kicker" zufolge Sportdirektor Rudi Völler und Manager Jonas Boldt uneins. Offen sei zudem, ob Tuchel überhaupt nahtlos einen neuen Job annehmen möchte- und ob er seine Zukunft in Leverkusen sehen könnte.

Deswegen hat die Leverkusener Führung neben dem Ex-BVB-Coach auch noch weitere Kandidaten auf dem Zettel. Dazu sollen Peter Bosz (Ajax Amsterdam), der frühere Mainz-Trainer Martin Schmidt sowie der gerade mit Huddersfield in die Premier League aufgestiegene David Wagner zählen. Letzterer will aber wohl in England bleiben.