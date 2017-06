Nix Werder: Selke vor Wechsel nach Berlin!

Soll die Berliner Hertha verstärken: Davie Selke

Überraschende Wende im Poker um Davie Selke: Neusten Medienberichten zufolge kehrt der U21-Nationalstürmer nicht zu Werder Bremen zurück und schließt sich stattdessen Ligakonkurrent Hertha BSC an.

Am Donnerstagmorgen verkündete "Sky Sport News HD" den unmittelbar bevorstehenden Transfer des 22-Jährigen von RB Leipzig zur Alten Dame, die in der kommenden Saison in der Gruppenphase der Europa League antreten wird.

Angeblich sollen sich Spieler und Klub auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt haben. Die Ablöse soll zwischen neun und zehn Millionen Euro liegen - für den Hauptstadtverein dank saftiger Einnahmen für den Wechsel von John-Anthony Brooks zu stemmen.

Leipzig pocht auf 10 Millionen Euro

Zuletzt war immer wieder über einen Wechsel des in Leipzig unzufriedenen Angreifers zurück nach Bremen spekuliert worden. SVW-Manager Frank Baumann hatte Verhandlungen mit Selke bestätigt, allerdings auch auf schwierige Gespräche mit Vizemeister RB verwiesen. Die Sachsen sollen auf eine zweistellige Millionensumme bestanden haben.

Selke war 2015 von der Weser nach Leipzig gewechselt und mit den Roten Bullen in die Bundesliga aufgestiegen. Im Oberhaus verlor der Stürmer unter Coach Ralph Hasenhüttl jedoch seinen Stammplatz und erzielte in der abgelaufenen Spielzeit lediglich vier Treffer. Sein Vertrag beim Champions-League-Teilnehmer endet 2020.