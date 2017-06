SVW raus, SGE interessiert: Hahn zögert noch

André Hahn würde gern mehr spielen

André Hahn kam bei Borussia Mönchengladbach in der abgelaufenen Saison zwar regelmäßig zum Einsatz, nicht selten musste der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler allerdings Teile der jeweiligen Partie auf der Bank ausharren. Klar, dass sich der Ex-Nationalspieler mehr Spielzeit wünscht. Da kommt es sicherlich nicht ungelegen, dass so einige Bundesliga-Klubs Interesse an Hahn zeigen.

Zuletzt wurde darüber berichtet, dass der SV Werder Bremen über eine Verpflichtung des ehemaligen Augsburgers nachdenke, laut "Weser Kurier" soll der Linksfuß jedoch kein Thema mehr sein. Hertha BSC soll den 26-Jährigen hingegen weiter auf dem Radar haben. Das heißeste Eisen im Feuer hat laut einem Bericht des "kicker" wohl Eintracht Frankfurt.

Demnach sollen die Hessen intensiv an Hahn baggern. Hertha soll entgegen anderslautender Bericht noch weit von einer Einigung mit dem Flügelspieler entfernt sein.

Bleibt Hahn bei der Borussia?

Da Hahn in Gladbach noch einen Vertrag bis 2018 besitzt, könnte auch ein Verbleib beim Klub vom Niederrhein eine Option sein. Der Spieler selbst äußerte sich bislang zurückhaltend zu einem möglichen Transfer. "Stand jetzt sehen wir uns zum Vorbereitungsstart wieder", erklärte Hahn und fügte an: "Ich bin da ganz entspannt.

Klar ist: Die Borussia will aufgrund der verpassten Europacup-Qualifikation den Kader verschlanken und dabei könnte Hahn laut "kicker" zu den Abschuss-Kandidaten gehören. Der Klub würde dem 26-Jährigen bei einem Wechselwunsch wohl kaum Steine in den Weg legen.

Der Linksfuß selbst hat bereits erkannt, dass ein fester Platz in der Fohlenelf nicht unbedingt in Reichweite ist. "Die Schwierigkeit bei Gladbach ist für mich, dass die Konkurrenz brutal groß ist. Acht oder neun starke Spieler streiten um vier offensive Startplätze – wenn alle gesund sind", so Hahn. Es bleibt also spannend.

In der laufenden Saison erzielte Hahn drei Treffer und bereitete ein Tor vor.