Österreich in FIFA-Weltrangliste auf Rang 35

Das ÖFB-Team machte einen Platz gut

Österreichs Fußball-Nationalteam hat in der am Donnerstag veröffentlichten FIFA-Weltrangliste einen Platz gutgemacht und liegt nun auf Rang 35.

Irland, am 11. Juni in Dublin nächster Gegner der ÖFB-Auswahl in der Qualifikation für die WM 2018, scheint unverändert auf Rang 26 auf. In den Top 10 gab es keine Änderungen, Brasilien führt weiter vor Argentinien und Weltmeister Deutschland.

FIFA-Weltrangliste - Juni 2017:

1. Brasilien 1.715 Punkte

2. Argentinien 1.626

3. Deutschland 1.511

4. Chile 1.422

5. Kolumbien 1.348

6. Frankreich 1.332

7. Belgien 1.281

8. Portugal 1.267

9. Schweiz 1.263

10. Spanien 1.198

weiters:

13. Wales 1.119 *

26. Irland 823 *

35. ÖSTERREICH 762

50. Serbien 666 * (- 1 Platz)

122. Georgien 271 *

161. Moldau (-1) 135 * (-2)

* = ÖFB-Gegner in der WM-Qualifikation

