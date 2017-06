"Gefährliches Spiel": Löw warnt vor Überlastung

Warnt vor extremer Belastung: Joachim Löw

Bundestrainer Joachim Löw warnt eindringlich vor extremer Belastung für Spitzenspieler und Überkommerzialisierung im Fußball allgemein.

"Es ist ein gefährliches Spiel, wir dürfen das Rad nicht überdrehen. Man kann schon den Eindruck gewinnen, dass manches sehr aufgebläht worden ist, die Terminplangestaltung ist alles andere als glücklich", sagte Löw im "SID"-Interview.

Die Spieler unter ständige Belastung zu setzen, sei "dauerhaft nicht gut. Es gibt viele Turniere, die Klub-WM soll aufgestockt werden, die WM wird aufgestockt, die EM ist aufgestockt. Ich denke: Wenn man ein gutes Produkt hat und es noch begehrlicher machen möchte, dann wäre Verknappung vielleicht gut." Irgendwann müsse man wissen: "Gibt es nicht eine Grenze?"

Eine EM beispielsweise, in der vier von sechs Gruppendritten ins Achtelfinale einziehen, "finde ich nicht mehr so beglückend. Wenn eine Mannschaft mit drei Unentschieden weiterkommen kann, ist das gefährlich, weil die etwas kleineren Nationen sich sagen: Lasst uns nur verteidigen, wir müssen ja nicht mehr gewinnen. Die zerstören dann nur noch."

Den Deutschen Fußball-Bund nimmt Löw in Sachen Kommerzialisierung in Schutz - eindeutig auch im Zusammenhang mit dem umstrittenen Rahmenprogramm beim Pokalfinale in Berlin. "Es ist ein wunderbarer Schluss- und Höhepunkt einer Saison, so etwas wie ein Feiertag des Fußballs. Und der darf auch einen gewissen Rahmen haben - jung, frisch, modern, fetzig", sagte Löw. Dafür stehe auch Helene Fischer, "für die es mir sehr leid tut, dass sie so ausgepfiffen wurde". Vieles werde "zu Unrecht auf den DFB projiziert".

"Eine ernste Gefahr für den Fußball"

Außerdem nahm der Bundestrainer zu den vermehrten Fan-Ausschreitungen in der Saisonendphase Stellung. Sie seien "eine ernste Gefahr für den Fußball".

"Ich habe kein Verständnis dafür, Böller und Leuchtraketen haben nichts im Stadion zu suchen, sie haben auch nichts mit Fankultur zu tun", sagte Löw gegenüber der "dpa": "Das sind für mich auch keine Fans, sie wollen einfach nur die Bühne des Fußballs missbrauchen", betonte der Weltmeister-Trainer.

Die Relegationsspiele in Braunschweig und München waren von Ausschreitungen überschattet worden, während des DFB-Pokalfinales hatten Fans Pyrotechnik gezündet. "Wir haben da auch den Familien und den Kindern im Stadion gegenüber eine Verantwortung", betonte der DFB-Chefcoach und forderte mehr Respekt.

Bayern? "Sehr gut"

In seiner Saisonbilanz hat Löw vor allem die Leistungen des SC Freiburg, von 1899 Hoffenheim und RB Leipzig gewürdigt. "Streich, Nagelsmann und Hasenhüttl sind Trainer mit einer klaren Idee. Und das sieht man auf dem Platz", erklärte der Bundestrainer. Die Bundesliga sieht Löw trotz des Ausscheidens aller Klubs vor der entscheidenden Phase weiter als konkurrenzfähig.

"Die Bayern waren sehr gut und mindestens auf Augenhöhe mit Real Madrid. Sie sind immer in der Lage, die Champions League auch zu gewinnen." Am Montag beginnt für Löw und die deutsche Nationalmannschaft die Vorbereitung auf den Confed Cup.