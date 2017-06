Italien feiert höchsten Sieg seit 1952

Italiens Verbandspräsident Carlo Tavecchio taugt's

Italien hat am Mittwoch in einem Testspiel gegen San Marino den höchsten Sieg seit 1952 gefeiert. Die Squadra Azzurra gewann in Empoli mit 8:0, obwohl Teamchef Giampiero Ventura nicht weniger als 13 Länderspiel-Debütanten einsetzte.

Milans Gianluca Lapadula erzielte drei Tore. Italiens Rekordsieg ist ein 9:0 gegen die USA 1948. Modena-Stürmer Francesco Pernigo schlug damals gleich vier Mal zu. Er hatte den Vorzug gegenüber Juventus-Stürmer Giampiero Boniperti bekommen.

