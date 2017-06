Rapid verlängert mit Thurnwald und Gashi

Manuel Thurnwald bleibt bis 2020 bei Rapid

Nach der Vertragsverlängerung von Steffen Hofmann um ein weiteres Jahr, hat Rapid nun die Talente Manuel Thurnwald und Albin Gashi bis Ende der Saison 2019/20 gebunden.

Manuel Thurnwald ist in dieser Saison schon in den Profikader aufgerückt. Rapids Geschäftsführer Sport Fredy Bickel lobt: "Manuel Thurnwald ist so wie auch der gleichaltrige Maximilian Wöber ein Beleg, dass in unserer Akademie hervorragende Arbeit geleistet wird. Er hat in den letzten Monaten sehr gute Leistungen geboten und sich enorm weiter entwickelt. Auch seine Einstellung stimmt und deshalb bin ich so wie das Trainerteam überzeugt, dass er in der kommenden Saison den nächsten Schritt machen wird."

Thurnwald - der als Mittelfeldspieler und Linksverteidiger zum Einsatz kam - meint selbst: "Ich möchte mich jetzt weiter durchsetzen, meine Leistungen bestätigen und weiter verbessern"

Der offensive Mittelfelspieler Albin Gashi spielte in dieser Saison für die Rapid Amateure in der Regionalliga Ost, trainierte aber immer wieder mit den Profis, zu denen er in der nächsten Spielzeit aufrücken wird. Auch Kelvin Arase, Eren Keles und Dejan Ljubicic sollen ihre Chance bekommen.

red