Ginter widerspricht angeblicher Tuchel-Kritik

Matthias Ginter hat sich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet

Matthias Ginter von Borussia Dortmund hat sich an die Seite des geschassten Trainers Thomas Tuchel gestellt und einem anderslautenden Bericht energisch widersprochen.

"Ich muss und will klarstellen, dass die Behauptungen, ich sei ein 'energischer Kritiker' (Tuchels, d. Red.), nicht stimmen", schrieb der 23-Jährige bei Twitter.

Er schätze "Thomas Tuchel als Fachmann und Trainer überaus", fuhr Ginter fort: "Es hat mir in meiner Entwicklung geholfen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das habe ich auch so gemeint." Falsch sei auch, dass er "aufgrund eines Interviews eingesetzt werde".

Ginter bezog sich auf einen Bericht der "WAZ" vom Mittwoch. Darin hieß es, Ginter sei bis zu seinem sehr positiven "Sport-Bild-Interview" über Tuchel "intern über Monate ein energischer Kritiker gewesen". Die Mannschaft habe ihn für das Interview zur Rede gestellt. Im DFB-Pokal-Finale gegen Eintracht Frankfurt (2:1) spielte Ginter anstelle des ausgebooteten tuchelkritischen Nuri Şahin.

Ginter steht angeblich vor einem Wechsel zum Ligarivalen 1899 Hoffenheim.

In der Regel äußere ich mich nicht zur Berichterstattung, aber weil es dieses Mal um Dinge geht, die nichts mit Fußball zu tun haben... pic.twitter.com/CYwrqp2o58 — Matthias Ginter (@MatzeGinter) 1. Juni 2017

Das Schreiben im Wortlaut:

"Neulich habe ich in einem Interview gesagt, dass ich zur außer-sportlichen Situation keine Stellung beziehen kann und will, ich kenne auch keine Details. Aber dass ich Thomas Tuchel als Trainer und Fachmann überaus schätze und es mir in meiner Entwicklung geholfen hat, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das habe ich auch so gemeint.

Deshalb will und muss ich klarstellen, dass die Behauptungen in der "WAZ", ich sei ein "energischer Kritiker", nicht stimmen. Falsch ist auch, dass ich aufgrund eines Interviews eingesetzt werde. Ich habe in den letzten zwei Jahren knappe 90 Spiele für den BVB bestritten, darunter alle wichtigen Spiele der vergangenen Wochen. Jedes einzelne mit Leidenschaft für die Mannschaft, den Verein und seine Fans.

Wir haben den DFB-Pokal gewonnen, die Freude darüber sollte eigentlich überwiegen. Ich würde mir wünschen, dass die "WAZ" in Zukunft besser recherchiert und ihre Quellen überprüft."