Werder: Kruse ein Kandidat bei ManUnited?

Max Kruse steht angeblich bei Manchester United auf dem Zettel

Wo hätte der SV Werder Bremen wohl landen können, wenn Max Kruse zu Saisonbeginn nicht zehn Bundesliga-Spiele mit Außenbandproblemen gefehlt hätte? Alles Spekulation. Zu den harten Fakten gehört jedoch, dass die furiose Rückrunde der Hanseaten eng verbunden mit den starken Leistungen des 29-Jährigen sind.

14 Tore erzielte Kruse im Jahr 2017 für den SVW, legte zudem sieben Treffer auf. Mit unheimlicher Präsenz führte der ehemalige Nationalspieler das Team von Alexander Nouri von Erfolg zu Erfolg. Am Ende verpasste der Klub von der Weser, der am 21. Spieltag noch auf dem 16. Tabellenplatz residierte, äußerst knapp das internationale Geschäft.

Dass Kruse jedoch trotzdem in der nächsten Saison europäisch spielt, ja sogar in der Champions League, ist trotzdem denkbar. Denn laut Informationen von "goal" soll sich kein Geringerer als José Mourinho für den Offensivmann interessieren. Demnach soll sich der 29-Jährige auf einer Wunschliste des Teammanagers von Manchester United befinden, der bei Kruses Lauf mit elf Toren in elf Spielen ganz genau hingesehen haben soll.

"Ed Woodward hat meine Liste, wen ich mir alles wünsche. Jetzt kommt es auf ihn und die Eigentümer an", hatte der portugiesische Starcoach zuletzt gegenüber "BT Sport" erklärt.

Der Haken: Kruse steht nicht ganz oben, wäre wohl erst eine Option, wenn die Transfers von Álvaro Morata (Real Madrid) oder Andrea Belotti (FC Turin) scheitern sollten.