Salzburg darf YL-Titel verteidigen

Titelverteidiger verteidigte Titel

Die U18-Mannschaft von RB Salzburg hat sich vorzeitig den Titel in der Jugendliga der entsprechenden Altersstufe gesichert. Nach einem 2:0-Erfolg gegen die AKA Steiermark - SK Sturm Graz durfte das Team von Trainer Marco Rose die vierte Meisterschaft in Folge bejubeln. Damit steht auch fest, dass Salzburg in der kommenden Saison den Titel in der UEFA Youth League verteidigen kann.

Im Unterschied zu anderen Bewerben ist der Titelverteidiger der Youth League nicht automatisch zur Teilnahme an der folgenden Saison berechtigt. Salzburg hatte den wichtigsten europäischen Nachwuchs-Clubbewerb am 24. April dank eines 2:1-Finalerfolgs über Benfica Lissabon gewonnen.

apa