Mexiko gewinnt Test für Confed Cup

Jesús Corona brachte Mexiko in Führung

Mexiko kommt kurz vor dem Confed Cup in Russland in Fahrt. "El Tri" gewann ein Länderspiel in New Jersey gegen Irland mit 3:1 (2:0).

Für die Mannschaft von Juan Carlos Osorio waren im Giants-Stadium Jesús Corona (16.), Raúl Jiménez (24., Foulelfmeter) sowie Carlos Vela (54.) erfolgreich. Stephen Gleeson (76.) traf für die Iren.

Mexiko trifft bei der Generalprobe für die WM-Endrunde 2018 in der Gruppe A auf Europameister Portugal, Neuseeland und Gastgeber Russland.