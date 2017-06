Vor S04-Absprung: Wird Meyer ein Wolf?

Wechselt Max Meyer innerhalb der Bundesliga?

Nach einer auch persönlich enttäuschenden Saison könnte Max Meyer die Flucht aus Gelsenkirchen antreten. Ein möglicher Wechsel des 23-Jährigen ist aber von einer weiteren Personalie abhängig.

Wie der italienische Transferexperte Gianluca di Marzio berichtet, könnte Max Meyer Schalke 04 bald in Richtung Wolfsburg verlassen. Einzige Voraussetzung: VfL-Akteur Luiz Gustavo müsste in diesem Sommer den umgekehrten Weg aus der Autostadt ins Revier antreten.

Nachdem Inter und AC Mailand ihr Interesse am Brasilianer verloren haben sollen, gilt demnach Schalke als größter Interessent.

Wie der Deal dann letztendlich abgewickelt wird, ließ di Marzio offen. Sowohl ein Tauschgeschäft als auch zwei einzelne Transfer lägen derzeit im Bereich des Möglichen. Beide Spieler sind noch bis 2018 an ihren Arbeitgeber gebunden.

Meyers Seuchensaison

In der abgelaufenen Saison kam Meyer unter Neu-Trainer Weinzierl meist nicht über die Jokerrolle hinaus. Lediglich vier Scorerpunkte (drei Tore, eine Vorlage) konnte das Schalker Eigengewächs in der Bundesliga verbuchen. In Wolfsburg könnte der 21-Jährige jetzt einen Neustart wagen.

Allerdings dürfte dem Mittelfeldspieler das Schicksal von Julian Draxler als warnendes Beispiel dienen. Im Sommer 2015 war der 28-fache Nationalspieler für 43 Millionen Euro von den Königsblauen zum VW-Klub gewechselt. In Wolfsburg wurde Draxler allerdings nie glücklich. Erst nach seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain anderthalb Jahre später blühte der Offensiv-Akteur wieder auf.

VfL-Kapitän Gustavo dagegen fühlt sich nach dem Wolfsburg-Happy-End in der Relegation wohl zu höheren Aufgaben berufen. Auf Schalke plant man nach der schwachen Saison mit Platz zehn in der Endabrechnung einen erneuten Angriff auf das europäische Geschäft.