Nagelsmann: Keine Unsummen für neue Spieler

Julian Nagelsmann hat mit Hoffenheim die Teilnahme an den Playoffs zur Champions League erreicht

Für das Abenteuer Königsklasse will Hoffenheims Erfolgstrainer Julian Nagelsmann den Kader des Bundesligisten noch um "fünf, sechs weitere Spieler" ergänzen - für die Neuen aber keine Unsummen ausgeben.

"Wir machen keine großen Sprünge, weil wir den Stamm an Spielern haben, die eine gewisse Vergütung kassieren", wird Nagelsmann im Vereinsmagazin der TSG zitiert: "Da kannst du Neuzugänge nicht exorbitant anders bezahlen. Sonst kriegst du Unruhe."

Frischen Wind erhofft sich der 29-Jährige hingegen durch die neuen Spieler. "Es ist immer gut, wenn frisches Blut reinkommt", so Nagelsmann, der mit seinem Team in der zurückliegenden Saison den vierten Platz und damit die Teilnahme an den Playoffs zur Champions League erreicht hatte.

"Neue Spieler sind wissbegierig, saugen die Dinge auf und sorgen in der Gruppe auch noch einmal für Furore", so der Fußballlehrer.

Bislang haben die Kraichgauer lediglich einen Transfer für die kommende Spielzeit unter Dach und Fach gebracht. Mittelfeldspieler Florian Grillitsch wechselt ablösefrei vom SV Werder Bremen zur TSG.