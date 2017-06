Raiola enthüllt: BVB will Balotelli

Mario Balotelli soll beim BVB im Gespräch sein

Obwohl die Führungsriege des BVB konkrete Angebote hartnäckig verneint, vergeht kaum ein Tag ohne ein neues Gerücht um Borussen-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang oder dessen potentielle Nachfolger. Als solchen sollen die Dortmunder nun einen nicht weniger illustren Kicker ins Auge gefasst haben.

Medienberichten zufolge baggert der BVB an keinem Geringeren als dem italienischen Enfant terrible Mario Balotelli. Das Gerücht ist dabei keineswegs aus der Luft gegriffen, sondern wird von dessen Star-Berater Mino Raiola mit klaren Aussagen untermauert. "Bleibt er in Nizza? Wir werden sehen. Borussia Dortmund und Olympique Marseille wollen ihn", so der Italiener forsch gegenüber dem "Corriere dello Sport".

Besonders verlockend: Der Nationalstümer der Azzurri, der zuletzt für Nizza in Frankreich kickte, wäre Ende des Monats ablösefrei zu haben, da die Mannen von der Côte d'Azur den Mann aus Palermo "vorsichtshalber" nicht lange an sich binden wollten.

Wiedergeburt in Nizza

Die einst steil beginnende Karriere des Angreifers mit ghanaischen Wurzeln erlitt ab dem Sommer 2014 einen herben Knick. Weder beim FC Liverpool noch bei seiner ehemaligen Erfolgsstation AC Mailand konnte sich der bullige Offensivmann durchsetzen, im August 2017 bot mit Nizza lediglich ein vermeintlich kleiner Arbeitgeber den skandalumwitterten Balotelli einen Vertrag.

Unter der Aufsicht von Ex-Bundesliga-Coach Lucien Favre sorgte Balotelli in Nizza jedoch meist für positive Schlagzeilen und erzielte 15 Treffer in 23 Liga-Spielen. Allerdings flog der Azzurri auch dreimal vom Platz. Ein Wiedersehen mit Favre würde es bei einem Wechsel zum BVB allerdings nicht geben: Der Schweizer "Blick" meldete am Samstag, dass der angeblich bei den Dortmundern gehandelte Schweizer den Borussen eine Absage erteilt habe.