Medien: BVB verhandelt mit Bosz

Soll bereits mit dem BVB in Verhandlungen stehen: Peter Bosz

Erneute Wende im aufreibenden Poker um die Neubesetzung des Dortmunder Trainerstuhls: Nachdem am Freitagmorgen über ein Interesse der Borussen am niederländischen Meistertrainer Giovanni van Bronckhorst berichtet worden war, widersprechen deutsche Medien nun und nennen einen anderen Eredivisie-Coach als Top-Favoriten.

Wie "Welt" und "kicker" übereinstimmend kundgaben, ist Peter Bosz von Ajax Amsterdam nun in der Gunst von Michael Zorc und Co. an oberste Stelle gerückt. Der Ex-Bundesligaspieler von Hansa Rostock soll sogar schon mit den BVB-Verantwortlichen verhandelt haben.

Der 53-Jährige hatte die Ajaciden zuletzt ins Europa-League-Finale geführt und gilt als Experte im Aufbau von Talenten. Sein Vertrag in der niederländischen Metropole ist noch bis 2019 gültig.

Doch der Reihe nach: Wenige Tage nach der Trennung von Thomas Tuchel hatte der Ex-Gladbacher Lucien Favre zunächst als heißester Anwärter auf den vakanten Posten beim DFB-Pokalsieger gegolten. Der Schweizer erhält von seinem Klub OGC Nizza jedoch endgültig keine Freigabe, wie am Freitag offiziell bestätigt wurde.

Fast zeitgleich machten Spekulationen um van Bronckhorst, der mit Feyenoord gerade erst Meister geworden ist, die Runde. Nun berichtet die "Welt" jedoch, dass der 42-Jährige intern nicht zur Debatte steht. Vielmehr soll vieles auf eine Verpflichtung von Bosz hindeuten.