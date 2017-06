Turbine Potsdam verpflichtet Schweden-Ass

Spielt zukünftig für Turbine Potsdam: Amanda Ilestedt

Turbine Potsdam hat die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison perfekt gemacht.

Die schwedische Nationalspielerin Amanda Ilestedt kommt vom FC Rosengård und erhält beim sechsmaligen deutschen Meister einen Zweijahresvertrag bis 2019.

"Es war immer mein Traum, in der Bundesliga zu spielen und es ist einfach fantastisch, Turbine Potsdam repräsentieren zu dürfen. Ich hoffe der Mannschaft in den kommenden Spielzeiten dabei helfen zu können alle Ziele zu erreichen. Selber habe ich acht Jahre für Schwedens beste Mannschaft, den FC Rosengård, gespielt. Ich freue mich nun den nächsten Schritt in meiner Fußballkarriere zu beschreiten und ich bin überzeugt, dass Turbine Potsdam für meine weitere Entwicklung genau der richtige Verein ist", sagte die Innenverteidigerin.