Ismaik zahlt nicht: 1860 wird Lizenz entzogen

Neue Hiobsbotschaft für die Münchner Löwen

Als Hasan Ismaik den Daumen senkte, wurde der bespiellose Absturz des stolzen TSV 1860 München Realität. Das Kapitel Profifußball ist beim Zweitliga-Absteiger vorerst beendet. Der jordanische Investor überwies die vom DFB geforderte Millionenzahlung zur finanziellen Rettung nicht rechtzeitig, der Neuanfang in der 3. Liga ist deshalb nicht möglich. Das teilte Ismaik in einer Erklärung seiner Firma HAM International mit und kündigte an, den Verein auch in der 4. oder 5. Liga zu unterstützen.

Am Trainingsgelände in der Grünwalder Straße mischten sich Jubel und Schmährufe, während Ismaik dem Stammverein e.V. für die aus Löwen-Sicht dramatische Entwicklung die Schuld gab. "Dass ich zu dieser Entscheidung gezwungen werde, macht mich traurig. Ich habe bis zur letzten Minuten um eine Lösung gekämpft. Aber meine begründeten Forderungen sind seit Monaten auf taube Ohren gestoßen. Die Verantwortlichen der e.V. haben es versäumt, die Probleme zu lösen", erklärte Ismaik in der Stellungnahme.

Zu den Themen, die Ismaik in den letzten Monaten angeprangert habe, zählten demnach Misswirtschaft, Korruption, mangelnde Compliance und Interessenskonflikte. Seine Forderungen aus einer Nachricht vom 24. Mai seien keineswegs unerfüllbar, nur habe er keine befriegende Antwort erhalten. Deshalb sei "eine weitere Investition in die KGaA zu diesem Augenblick unmöglich - mit dramatischen Konsequenzen für 1860".

Ismaik bleibt!

Der 40-jährige Ismaik wird sein Engagement bei der Sechzigern aber nicht einstellen. "Seine emotionalen Bindungen zu 1860 und seine Loyalität gegenüber den Fans bleibt stark", hieß es in der HAM-Mitteilung. Um einen Startplatz in der viertklassigen Regionalliga Bayern müssen sich die Löwen nun erst einmal bemühen. DFB-Vizepräsident Rainer Koch, der zugleich auch Chef des bayerischen Verbandes ist, hatte diesbezüglich positive Signale gesendet.

Es bleiben viele offene Fragen. Wer wird Präsident? Wer sitzt auf der Trainerbank? Welche Spieler werden zum Kader gehören? Wer wird Geschäftsführer? Ismaik jedenfalls will von seiner grundsätzlichen Position nicht abrücken. "Die Leute müssen aufwachen und verstehen, dass der Klub sich ändern muss, um zu überleben. Ich nehme meine Verantwortung für den Verein sehr ernst und ich hoffe, dass die Verantwortlichen des e.V. dies auch tun", ließ er wissen.

Bis zur Verkündung der Fakten brodelte die Gerüchteküche beinahe über. Der Tag begann mit Meldungen, wonach Ismaik seine Zahlungen von der Rückkehr des vormaligen Interimsgeschäftsführers Anthony Power - intern angeblich "Ismaiks Axt" genannt - abhängig mache. Später kamen erste Mutmaßungen, wonach der Jordanier der Zahlung zugestimmt hätte.

Keine Kontroversen?

Dem Portal "dieblaue24.com" sagte am Vormittag 1860-Vizepräsident Hans Sitzberger, einer der Verhandlungsführer, dass ein "Briefwechsel" mit Ismaik stattfinde. "Wir sind daran interessiert, eine Lösung für den Verein hinzubekommen", meinte er. Derweil ging fast schon symbolisch über Giesings Höhen ein kräftiger Wolkenbruch nieder.

Dem Tag der Entscheidung war ein beispielloser Disput zwischen Vertretern des Stammvereins e.V. und der ausgegliederten KGaA unter Führung Ismaiks vorausgegangen. Der Jordanier hatte die Löwen mit einem dreisten Vorstoß konfrontiert: Der e.V. sollte in Teilen das Weisungsrecht gegenüber der KGaA abgeben, was den Regularien im deutschen Profifußball widerspricht. Manche deuteten dies als Erpressungsversuch.

Ismaik stellte das anders dar: Es gebe "keinerlei Kontroverse über unsere Wünsche, geschweige denn einen Erpressungsversuch". Auch die DFL habe "die meisten unserer Vorschläge" für die Änderung der gesellschaftsrechtlichen Struktur genehmigt, da sie "im Einklang mit der 50+1-Regel" stehe. Diese exklusive Sichtweise widerlegte unter anderem - die DFL.

"Scheiß auf den Scheich", skandieren einige Fans - Ismaik erklärt aber, 1860 auch in 4. oder 5. Liga zu unterstützen. #tsv1860 pic.twitter.com/5zAQR0f24l — Matthias Eicher (@MEicher_84) 2. Juni 2017

Mitleid aus Würzburg

Viele Vereine aus ganz Deutschland zeigten sich über den Tiefpunkt des beispiellosen Löwen-Absturzes geschockt. "Bitter - wir hoffen, dass es für unsere Kolleginnen und Kollegen auf der Geschäftsstelle beim TSV1860 eine Zukunft gibt", twitterte Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers.

Bitter - wir hoffen, dass es für unsere Kolleginnen und Kollegen auf der Geschäftsstelle beim @TSV1860 eine Zukunft gibt. #1860München — Würzburger Kickers (@fwk_1907) 2. Juni 2017

Das Facebook-Posting von Hasan Ismaik im Wortlaut:

"Liebe Löwen,

leider kann ich unter diesen Umständen den erheblichen Betrag, der für die Finanzierung des Spielbetriebs in der 3. Liga nötig wäre, nicht bereitstellen. Dass ich dazu gezwungen werde, eine solche Entscheidung zu treffen, macht mich traurig. Ich habe bis zur letzten Minuten um eine Lösung gekämpft. Aber meine begründeten Forderungen, die voll im Interesse einer guten Corporate-Governance unter Berücksichtigung von Recht und Gesetz lagen, sind seit Monaten auf taube Ohren gestoßen. Die Verantwortlichen der e.V. haben es versäumt, die Probleme zu lösen. Probleme, die bekannt waren. Probleme, die ich seit langem wiederholt angesprochen habe. Probleme, die zum größten Teil in der Verantwortung der e.V. liegen. Ich denke, es ist nur fair für jemanden, der Millionen von Euro in 1860 investiert, eine Lösung für weitreichende Steuerfragen zu fordern, da diese eine reale Bedrohung für den gesamten Verein und damit für die Investition des Investors sind. Die Leute müssen aufwachen und verstehen, dass der Club sich ändern muss, um zu überleben. Ich nehme meine Verantwortung für den Verein sehr ernst und ich hoffe, dass die Verantwortlichen in der e.V. dies auch tun.

Einmal Löwe immer Löwe

Hasan Ismaik"