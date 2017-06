SGE schnappt sich Ex-Freiburger Fernandes

Fernandes spielte in der Bundesliga schon für den SC Freiburg

Eintracht Frankfurt hat den Schweizer Nationalspieler Gelson Fernandes verpflichtet. Der DFB-Pokal-Finalist stattete den früheren Freiburger vom französischen Erstligisten Stade Rennes mit einem Zweijahresvertrag aus. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

"Wir erwarten uns direkte Unterstützung im defensiven Mittelfeld", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. "Er bringt eine Menge Erfahrung mit und wird unserem Spiel mehr Stabilität verleihen. Auch charakterlich ist Gelson eine echte Bereicherung für uns."

Fernandes sagte zu seiner Rückkehr in die Bundesliga: "Natürlich freue ich mich sehr, dass ich wieder in einer der besten Ligen der Welt spielen kann. Und die Eintracht ist ein traditionsreicher Klub mit großen Ambitionen. Ich möchte dazu beitragen, dass der Verein an die gute abgelaufene Saison anknüpfen kann."

Zuvor hatten die Frankfurter bereits Außenverteidiger Danny Da Costa von Bayer Leverkusen unter Vertrag genommen.