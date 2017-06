Ginter bald weg? BVB holt Mega-Talent von PSG

Dan-Axel Zagadou trägt bald das schwarzgelbe Trikot des BVB

Es scheint so, als wären die Tage von Matthias Ginter bei Borussia Dortmund bald gezählt. Der 23-Jährige wurde zuletzt immer wieder mit einem Wechsel zur TSG 1899 Hoffenheim in Verbindung gebracht. Ein in Kürze bevorstehender Transfer des BVB lässt nun aufhorchen.

Laut Informationen von "Reviersport" sollen sich die Schwarzgelben mit dem französischen Vizemeister Paris Saint-Germain über einen Wechsel von Dan-Axel Zagadou geeinigt haben. Bereits Anfang Mai hatte der "kicker" berichtet, dass der BVB am erst 17-Jährigen stark interessiert sei.

In Frankreich gilt der 1,93 Meter große Innenverteidiger als riesiges Abwehrtalent und soll in seiner Art an Mats Hummels erinnern. Sowohl in der Defensivarbeit als auch im Aufbauspiel hat er seine Stärken. Zudem verfügt der jungen Defensivmann dank seiner Länge über ein herausragendes Kopfballspiel. In französischen Medien wird berichtet, dass auch Manchester City, Arsenal und RB Leipzig heiß auf die Dienste von Zagadou waren. Doch die Borussia scheint das Rennen gemacht zu haben.

Die Vertragssituation des Youngsters spielt den Dortmundern in die Karten. Sein Ausbildungsvertrag bei PSG läuft in wenigen Wochen aus, er ist damit ablösefrei. Derzeit spielt Zagadous nur für die zweite Mannschaft des Scheich-Klub.

Zwar wollte ihn der französische Serienmeister dazu bewegen, im Anschluss seinen ersten Profivertrag in Frankreichs Hauptstadt zu unterschreiben. Das Talent zierte sich aber lange. Inzwischen scheint Zagadou den Parisern offiziell mitgeteilt haben, dass er seine Zukunft in Dortmund sieht.