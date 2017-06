Tuchel-Erbe: Steht der Bosz-Wechsel bevor?

Peter Bosz ist heißer Kandidat auf den Trainerposten beim BVB

Nachdem der Abgang von Thomas Tuchel beschlossene Sache ist, ist klar: Borussia Dortmund braucht einen neuen Mann an der Seitenlinie. Heißer Kandidat soll Ajax-Coach Peter Bosz sein. Um den ehemaligen Hansa-Rostock-Spieler in den Ruhrpott zu locken, sollen die Borussen auch bereit sein, tief in die Tasche zu greifen.

Wie die niederländische Nachrichtenagentur "ANP" am Samstag berichtet, hat Borussia Dortmund mit Bosz bereits Kontakt aufgenommen. Laut dem niederländischen "Telegraaf" bietet Dortmund Bosz dabei ein Jahressalär von vier Millionen Euro. Ob Bosz der Verlockung folgen darf, ist allerdings noch offen.

Die Ajax-Funktionäre Edwin van der Sar und Marc Overmars müssen nun entscheiden, ob sie ihren Übungsleiter ziehen lassen werden. Bevor man Bosz, der in Amsterdam noch einen Vertrag bis Ende Juni 2019 besitzt, ziehen lässt, soll ein adäquater Nachfolger gefunden werden. Dortmund soll Ajax eine Ablöse von fünf Millionen Euro anbieten, um die Entscheidung zu erleichtern.

Dem Bericht zufolge halten die Ajax-Oberen das Heft des Handelns beim Poker um Bosz fest in der Hand. Der Kontrakt des Ex-Nationalspielers enthält angeblich keine Ausstiegsklausel.

Steht ein Transfer unmittelbar bevor?

Bislang soll sich Bosz noch nicht zu seiner Zukunft geäußert haben, sein einziger Trainerjob außerhalb der Niederlande endete 2016 allerdings bereits nach wenigen Monaten.

Der Grund für das frühe Ende spricht allerdings nicht gegen den Mann aus Apeldoorn. Mit Maccabi Tel Aviv sammelte er in 17 Spielen durchschnittlich 2,29 Punkte und geriet so auf den Radar von Ajax, das Bosz aus seinen damaligen Vertrag freikaufte. Ein Schicksal, das nun wiederum den Ajaxciden drohen könnte.

Dass es sich um mehr als lose Gerüchte handelt, legt auch die deutsche Presselandschaft nahe: Die "Welt" berichtet am Samstag sogar, dass der BVB unmittelbar vor einer Einigung mit Bosz stehe.