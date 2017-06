Matthäus: "CR7 muss liefern"

Lothar Matthäus nimmt Cristiano Ronaldo in die Pflicht

Der Europameister-Titel 2016, drei Champions-League-Siege und massig nationale Vereinserfolge zieren die Vita von Cristiano Ronaldo. DFB-Legende Lothar Matthäus nimmt den Real-Star vor dem Champions-League-Endspiel Madrids gegen Juventus dennoch in die Pflicht.

"Es ist Cristiano Ronaldos viertes großes Endspiel in den letzten Jahren, immer verließ er den Platz als Sieger, aber ich finde nicht, dass er in diesen Spielen wirklich Eindruck hinterlassen hat", so der Rekordnationalspieler in einer Kolumne für die englische "Sun".

Matthäus wird sogar sehr konkret: "Man muss sich nur mal die EM im letzten Sommer anschauen. Er hat gegen Frankreich [Portugals Gegner im Finale, Anm. d. Red.] mehr getan, als er nicht mehr auf dem Feld war [Ronaldo musste verletzt vom Feld, Anm. d. Red.] und ich habe ihn auch kaum im letzten Champions-League-Finale gegen Atlético wahrgenommen."

Zwar hätte CR7 im Endspiel der Königsklasse 2016 den entscheidenden Elfmeter verwandelt, sei in den 120 Minuten zuvor aber kaum in Erscheinung getreten. 2014 traf er ebenfalls im Finale gegen Atlético, die Partie war zu diesem Zeitpunkt jedoch schon entschieden, erläutert Matthäus.

Anerkennung ringen die Leistungen des Portugiesen Matthäus dennoch ab. "Natürlich war er außergewöhnlich in dieser Champions-League-Saison, vor allem in der K.o.-Phase. Er hat acht Tore in den letzten beiden Runden geschossen - davon fünf gegen Bayern München und einen Hattrick gegen Atlético", gesteht der 56-Jährige. Ein gutes Finale habe er von Ronaldo aber halt nie gesehen.

Final touches 👌 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on May 31, 2017 at 9:55am PDT

"Wenn Real dieses Endspiel gewinnen will, muss er zum ersten Mal liefern", schließt Matthäus seine Ausführungen über den mehrfachen Weltfußballer.