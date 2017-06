BVB-Bubi Mor: Von der Ruhr an die Seine?

Kickt Emre Mor bald in Frankreich?

19 Einsätze, ein Tor und nur zweimal über 90 Minuten auf dem Platz gestanden: Die erste Saison im Trikot von Borussia Dortmund hätte für Emre Mor durchaus etwas glanzvoller verlaufen können. Dennoch hat der 19-Jährige offenbar das Interesse eines weiteren großen Klubs geweckt.

Das türkische Online-Portal "fanatik.com" berichtet, dass Paris Saint-Germain eine Verpflichtung des türkischen Nationalspielers ins Auge gefasst haben soll. Die französische Presse erläutert zudem, dass Mor perfekt in die Pläne von PSG-Eigner Nasser Al-Khelaifi passen würde. Der Geldgeber des Ligue-1-Klubs will demnach im Sommer 200 Millionen Euro in den Kader investieren und dabei auch einige europäische Toptalente an die Seine locken.

Einen Großteil des Geldes müsste Al-Khelaifi allerdings wohl aufbringen, um einen ganz dicken Brocken zu landen. Neben Mor wird PSG bereits seit Wochen als möglicher neuer Arbeitgeber für BVB-Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang gehandelt. Die Ablöse für den Gabuner dürfte dabei kaum unter 70 Millionen Euro liegen.

Im Falle von Emre Mor kursiert jedoch noch ein weiteres Szenario durch die Medien. Am Freitag brachte der türkische Sportjournalist Ertem Şener konkrete Details einer möglichen Leihe Mors zum Istanbuler Klub Fenerbahçe ins Spiel. Demnach zahlt der Erstligist fünf Millionen Euro, um Mor ein Jahr in seinen Reihen zu halten.

Anfang des Jahres wischte Mors Berater Muzzi Özcan einen Wechsel in die Türkei allerdings noch vom Tisch. "Emre wird im Sommer nicht in die Türkei wechseln. Er wird dorthin nur in den Urlaub fahren oder zur Nationalmannschaft. Spielen wird er in der Türkei vielleicht mal, wenn er über 30 ist", so Özcan in der "Bild".