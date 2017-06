Angelt sich Werder einen neuen Sechser?

Gojko Cimirot (m.) verfügt über internationale Erfahrung

Bei Werder Bremen laufen die Planungen für die kommende Saison an. Nach übereinstimmenden Medienberichten sollen die Grün-Weißen in Griechenland einen neuen Sechser gefunden haben.

Der Wechsel des bosnischen Nationalspielers Gojko Cimirot von PAOK Saloniki an die Weser sei fix, berichtet die griechische Fanseite "inpaok.com". Im April hatte bereits das Sportportal "SDNA Sports DNA" vermeldet, Werder-Scouts beobachteten den Mittelfeldspieler. Anscheinend ist das Urteil der Beobachter positiv ausgefallen, offiziell ist allerdings noch nichts.

Cimirot spielt seit 2015 für Saloniki. Zuvor war er in seiner bosnischen Heimat von 2010 bis 2013 für Leotar Trebinje und FK Sarajevo aktiv. Dann folgte der Transfer nach Griechenland, PAOK zahlte 1,3 Millionen Euro an Sarajevo für Cimirot. Sein Vertrag bei PAOK läuft noch bis 2019, Werder müsste dementsprechend tief in die Tasche greifen.

Bei Saloniki gehört der 24-jährige Cimirot zu den Leistungsträgern, er absolvierte 24 Ligaspiele von Beginn an. Ein Tor gelang ihm jedoch nicht. Zudem verfügt der Bosnier über internationale Erfahrung. In seiner Karriere absolvierte er bereits 25 Spiele in der Europa League, der EL-Qualifikation und der Champions-League-Qualifikation.