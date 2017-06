Tuchel-Berater: Ausland möglich, Bayer nicht

Thomas Tuchel wird erstmal eine Pause einlegen

Nach der Trennung von Borussia Dortmund ließen die ersten Gerüchte um die Zukunft von Trainer Thomas Tuchel nicht lange auf sich warten: Bayer? Ausland? Ein Sabbatjahr? Jetzt meldet sich Tuchel-Berater Olaf Meinking zu Wort.

Im Interview mit der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" räumt Meinking vor allem mit den Gerüchten um ein Engagement bei Bayer Leverkusen auf: "Thomas geht nicht zu Bayer Leverkusen." Tuchel werde stattdessen erstmal eine Pause einlegen und anschließend schauen, "wie sich die Dinge entwickeln", so Meinking. Die Länge des "Urlaubs" lässt der Berater offen.

Die Voraussetzungen für Tuchels nächste Station umreißt Meinking hingegen klar. Es müsse sich um einen Klub mit Ausstrahlung handeln, der über ein entsprechendes Stadion verfüge, in seiner Vita bereits von großen Trainern geführt wurde und große Spieler hervorgebracht habe. "Das ist fast die Herangehensweise eines Fußball-Liebhabers", erläutert Meinking. Tuchel wolle zudem klar wissen, "wofür der Klub steht."

Anforderungen, die Tuchel wohl eher außerhalb der Bundesliga finden dürfte: "Es kann natürlich das Ausland sein", stellt auch Meinking klar.

Warum trifft die Kritik nur Tuchel?

In der "Bild am Sonntag" äußerte sich Meinking zudem über die Kritik an Tuchel, die BVB-Boss Watzke unlängst erneuerte. "Thomas war immer ehrlich, immer authentisch. Das kann ich immer nur wiederholen. Thomas kann sich nichts vorwerfen lassen. Nichts. Er hat richtig gehandelt."

Vor allem über den Umgang Tuchels mit dem Anschlag auf den BVB-Bus vor dem CL-Viertelfinalhinspiel gegen Monaco wurden Vorwürfe gegen den Coach laut. "Es wurde den Spielern zugestanden, ihre Gefühle nach dem Monaco-Spiel zu schildern, aber warum dann nicht dem Trainer, der ja für die Spieler gesprochen hat? Warum zweierlei Maß? Warum trifft die Kritik eigentlich nur Tuchel?", fragt Meinking.

"Thomas hat sich nicht unterkriegen lassen. Auch jetzt nicht. Wir wünschen, dass jetzt in der Sache Ruhe einkehrt", schließt Meinking.