Presse: "Ein weiterer Dolchstoß ins Herz"

Die Turiner verloren wieder einmal ein großes Endspiel

Mit dem 4:1 gegen Juventus Turin hat sich Real Madrid erneut die Krone im europäischen Vereinsfußball aufgesetzt und zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs den Champions-League-Titel verteidigt. Die Pressestimmen zur Real-Gala am Samstagabend:

SPANIEN:

"Marca": "Die Legende der Champions League. Madrid zerstört die Juve und holt die Duodécima (Zwölfte) dank einer denkwürdigen zweiten Halbzeit [...] Neben den sechs Europapokalen der Landesmeister gibt es jetzt auch sechs Champions-League-Trophäen. Die beste Mannschaft der Schwarz-Weiß-Ära ist jetzt auch die beste Mannschaft der Farb-Ära."

"AS": "Zwölf Mal Legende. Madrid nimmt Juventus auseinander. Die zweite Halbzeit wird man nie vergessen [...] Nach der Pause sind die Italiener verschwunden. Historisches Double der Weißen."

"El Mundo": "Real Madrid gewinnt die Duodécima (Zwölfte) nach einem Kantersieg gegen Juventus."

ITALIEN:

"Gazzetta dello Sport": "Ein weiterer Dolchstoß ins Herz. Eine weitere Kerbe an der Mauer der Niederlagen eines europäischen Gefängnisses, die zu sagen scheint: "lebenslänglich". So nah an der befreienden Freude, so sehr zurückgestoßen in den tiefen Brunnen der Depression der verlorenen Finals."

"La Repubblica": "Der Alptraum von Juventus ist in einer weiteren verhexten Nacht erschienen. Der seit 21 Jahren gejagte Pokal geht erneut an Real Madrid."

"La Stampa": "Der Fluch, der auf Juve in der Champions League liegt, geht weiter. Schon wieder zerbricht der Traum in den letzten 90 Minuten. Nur ein Schritt vom Glück entfernt. Der Pokal bleibt ein Trugbild."

"Corriere dello Sport": "Eine weitere Enttäuschung, und diese ist galaktisch. Sie waren und sie sind stärker. Die anderen. [...] Es hat nicht die Individualität gewonnen, sondern die Mannschaft. Real hat mit Kroos und Modrić gewonnen, die Khedira und Pjanić überlegen sind."

ENGLAND:

"Mirror": "Ronaldos Doppelpack feuert die 'Blancos' zu Champions-League-Ehren. Der unaufhaltsame Cristiano Ronaldo schlägt zweimal zu, Real bezwingt Juventus und gewinnt so seinen zwölften europäischen Pokal."

"Sun": "Cristiano Ronaldo trifft in Cardiff doppelt, ballert die 'Blancos' zum historischen Champions-League-Triumph und bricht Juves Herzen."

"Telegraph": "Zinédine Zidanes Erfolgsmaschine erreicht den Superklub-Status mit der Verteidigung des Champions-League-Titels. Sie haben es seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts versucht, in Madrid die ultimative Erfolgsmaschine zu formen. Dieser Traum wurde jetzt realisiert."

DEUTSCHLAND:

"Bild": "Sí Madrid! No Turin! Der Fußball-Gott ist ein Königlicher. Real schlägt Juventus im Finale der Champions League 4:1. Durch zwei Tore von Cristiano Ronaldo – und die Hacke von Sami Khedira."

"Süddeutsche Zeitung": "Zidane überstrahlt alle. Reals Titelverteidigung in der Champions League ist die Vollendung für 'Zizou'. Zidane rächt sich damit auch für abwertende Kommentare aus Italien."

"FAZ": "Das Kunststück ist vollbracht von der Mannschaft, die schon ihre ersten fünf Champions-League-Endspiele gewonnen hatte. Am Samstagabend schaffte es der spanische Rekordmeister bei der sechsten Gelegenheit auch noch als erstes Team, zweimal nacheinander in der 'Königsklasse' zu triumphieren."