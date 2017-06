Medien: BVB stellt Ex-"Zerstörer" Bosz bald vor

Peter Bosz und der BVB: Es wird konkret

Nach der Absage von Nizza bezüglich einer Verpflichtung von OGC-Coach Lucien Favre konzentriert sich Borussia Dortmund laut übereinstimmenden Medienberichten offenbar auf den Niederländer Peter Bosz.

Die "Bild am Sonntag" enthüllt sogar bereits sehr konkrete Details. Demnach werde der 53 Jahre alte Trainer des Europa-League-Finalisten Ajax Amsterdam Mitte der kommenden Woche in Dortmund vorgestellt. Damit nicht genug: Dem Bericht zufolge soll Bosz bereits in der Geschäftszentrale des BVB gesichtet worden sein.

Lediglich Verhandlungen um eine fällige Ablöse stehen angeblich noch aus. Für Bosz, der in Amsterdam noch bis 2019 unter Vertrag steht, soll Ajax fünf Millionen Euro fordern. Gepaart mit einem kolportierten Jahressalär von vier Millionen Euro eine nicht geringe Summe.

Holländische Medien berichten allerdings, dass die Suche nach einem Nachfolger bei den Ajaxciden bereits auf Hochtouren läuft.

Spektakel statt Zerstörung

Kommt der Deal zustande, dürfen sich die Anhänger der Dortmunder zumindest auf illustre Fußball-Nachmittage freuen: Als Spieler sei er ein "Zerstörer" gewesen, erläuterte Bosz unlängst im "Guardian", das entspreche allerdings keineswegs seiner Philosophie an der Seitenlinie. "Ich will auf der Bank einen lustigen Nachmittag erleben, die Fans sollen das auch. Das gelingt nicht mit negativem Fußball."

Jordi Cruyff, Sohn der Oranje-Legende, Johan Cruyff, wird von der "Bild am Sonntag" mit folgenden Worten zitiert: "Peter liebt die Fußball-Philosophie meines Vaters: sehr offensiv, sehr dynamisch. Ein großartiger Typ, sehr beliebt bei den Spielern. Als Trainer ist er definitiv bereit für den nächsten Schritt."