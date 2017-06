UEFA-Wertung: Spanien knackt die Schallmauer

Die LaLiga-Teams haben einmal mehr Europa dominiert

Spanien hat als einziges Land die 100-Punkte-Schallmauer in der UEFA-Fünfjahreswertung geknackt. Die Iberer beenden die Saison nach dem 4:1-Erfolg des spanischen Meisters Real Madrid gegen Juventus Turin im Finale der Champions League in Cardiff mit 104,998 Punkten.

Die Bundesliga beendet die Saison mit 79,498 Punkten auf Platz zwei. Der Rückstand von 25,500 Punkten dürfte auch in der kommenden Saison nicht aufzuholen sein.

Spanien werden im Sommer 17,714 Punkte aus der Saison 12/13 gestrichen, Deutschland 17,928. Damit vergrößert sich der Rückstand erneut.

England und Co. jagen die Bundesliga

Während der Kampf um Platz eins aussichtslos ist, muss die Bundesliga darauf achten, ihren zweiten Platz nicht an England zu verlieren. Der Vorsprung beträgt derzeit nur 3,536 Punkte und schmilzt, da England aus 12/13 nur 16,428 Punkte verliert, zu Saisonbeginn auf 2,036 Punkte.

Richtig gefährlich ist das allerdings nicht, da die Europäische Fußball-Union (UEFA) beschlossen hat, den ersten vier (statt drei) in der Fünfjahreswertung vier Startplätze in der Champions League zu garantieren. Und der Vorsprung auf den Fünften Frankreich beträgt zum Saisonende, das Streichergebnis eingerechnet, 19,119 Punkte. Die Bundesliga kann sich also, dank der UEFA, auch im nächsten Jahr auf ihren Lorbeeren ausruhen.

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2016/17 Endtabelle nach dem Finale der Champions League (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2018/19):

Land 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Gesamt

1. Spanien 17,714 23,000 20,214 23,928 20,142 104,998

2. Deutschland 17,928 14,714 15,857 16,428 14,928 79,498

3. England 16,428 16,785 13,571 14,250 14,357 75,962

4. Italien 14,416 14,166 19,000 11,500 14,250 73,332

5. Frankreich 9,750 10,416 10,916 11,083 14,416 56,665

6. Russland 11,750 8,500 9,666 11,500 9,200 50,532

7. Portugal 11,750 9,916 9,083 10,500 8,083 49,332

8. Ukraine 9,500 7,833 10,000 9,800 5,500 42,633

9. Belgien 6,500 6,400 9,600 7,400 12,500 42,400

10. Türkei 10,200 6,700 6.000 6.600 9,700 39,200